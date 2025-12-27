Видео
Главная Транспорт В какой стране можно зарабатывать, заталкивая людей в метро

В какой стране можно зарабатывать, заталкивая людей в метро

Ua ru
Дата публикации 27 декабря 2025 07:32
"Заталкиватель" людей в метро — в какой стране существует уникальная профессия
Станция метро в Токио. Фото: Japanese Railway Station

Метро в японской столице Токио является настоящим адом для клаустрофобов. Поток пассажиров в час пик настолько велик, что в этой стране есть специально обученные люди, которые помогают пассажирам втиснуться в заполненные до отказа вагоны — осия.

Новини.LIVE подробнее расскажут об этой профессии.

Уникальная профессия в Токио

Осия в фуражках и белых перчатках втискивают пассажиров в вагоны метро, чтобы вместить как можно больше людей. Такая давка часто случается в часы пик в будние дни и может быть очень неприятной. Эти работники метрополитена внимательно следят, чтобы никто из пассажиров не зацепился верхней одеждой или мизинцем за закрывающуюся дверь.

Профессия появилась в 1960-х годах, в период сильного экономического роста Японии. В Токио начало стремительно расти население, а японские поезда, известные своей эффективностью и пунктуальностью, едва успевали вместить растущее количество пассажиров.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Осия внимательно следят за безопасностью пассажиров и помогают людям безопасно выходить из вагонов. Из-за волны случаев сексуальных домогательств, в токийских поездах теперь есть один или несколько вагонов, предназначенных только для женщин.

метро Япония транспорт пасажири станции метро
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
