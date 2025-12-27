"Заталкиватель" людей в метро — в какой стране существует уникальная профессия

Станция метро в Токио. Фото: Japanese Railway Station

Метро в японской столице Токио является настоящим адом для клаустрофобов. Поток пассажиров в час пик настолько велик, что в этой стране есть специально обученные люди, которые помогают пассажирам втиснуться в заполненные до отказа вагоны — осия.

Новини.LIVE подробнее расскажут об этой профессии.

Реклама

Читайте также:

Уникальная профессия в Токио

Осия в фуражках и белых перчатках втискивают пассажиров в вагоны метро, чтобы вместить как можно больше людей. Такая давка часто случается в часы пик в будние дни и может быть очень неприятной. Эти работники метрополитена внимательно следят, чтобы никто из пассажиров не зацепился верхней одеждой или мизинцем за закрывающуюся дверь.

Профессия появилась в 1960-х годах, в период сильного экономического роста Японии. В Токио начало стремительно расти население, а японские поезда, известные своей эффективностью и пунктуальностью, едва успевали вместить растущее количество пассажиров.

Осия внимательно следят за безопасностью пассажиров и помогают людям безопасно выходить из вагонов. Из-за волны случаев сексуальных домогательств, в токийских поездах теперь есть один или несколько вагонов, предназначенных только для женщин.

Ранее мы рассказывали, что в столице Италии Риме открыли новую станцию метро — она расположена на глубине 30 метров под знаменитым Колизеем. В ее стенах расположили уникальный музей.

Также мы делились подборкой самых красивых станций метро в мире, которые должен увидеть каждый. Они поражают своими стильными решениями.