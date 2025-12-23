Перейменовані станції метро в Києві — перелік та нові назви

Люди в метрополітені. Фото: УНІАН

Щодня тисячі киян та гостей столиці добираються до роботи, лікарні та інших локацій міста метрополітеном. Багато станцій метро будувалися в роки Радянської епохи й вже після початку повномасштабного вторгнення Росії деякі з них були перейменовані.

Новини.LIVE розкажуть, які станції метро не впізнають ті, хто давно не був у Києві.

Реклама

Читайте також:

Перейменовані станції метро в Києві

У травні 2023 року Київська міська рада перейменувала 3 станції метро. Зокрема, назавжди зникли станції "Дружби народів", "Площа Льва Толстого" та проєкт станції "Проспект Правди".

Так, станція "Дружби народів" нині має назву "Звіринецька". Вона отримала таку нову назву, бо розташована в однойменній історичній місцевості між Печерськом та Видубичами. Станція "Площа Льва Толстого", яка була названа на честь російського класика, була перейменована на площу "Українських Героїв". Нова назва присвячена усім, хто впродовж поколінь боровся за нашу незалежність та державність.

Проєктна станція "Проспект Правди" називатиметься "Варшавська" на честь польського міста-побратима Києва. Окрім того, вона буде розташована поблизу Варшавського житлового масиву.

Раніше ми розповідали про роботу синьої гілки метро в Києві у грудні 2025 року. Зокрема, скільки станцій вона нараховує, та з яким інтервалом рухаються потяги у будні та вихідні дні.

Також ми ділилися підбіркою найгарніших станцій метро у світі, які має побачити кожен. Вони вражають своїми стильними рішеннями.