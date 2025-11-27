Відео
До Німеччини з 1 пересадкою — УЗ анонсувала нові сполучення

До Німеччини з 1 пересадкою — УЗ анонсувала нові сполучення

Дата публікації: 27 листопада 2025 21:20
Укрзалізниця синхронізує українські рейси з поїздами до Німеччини — напрямки
Потяг Украхалізниці. Фото: УЗ
Ключові моменти Зручні маршрути до Німеччини Пересадки у Перемишлі Пересадки у Холмі

У новому графіку руху на 2025 та 2026 рік Укрзалізниця завдяки тісній співпраці із закордонними партнерами синхронізує українські рейси з поїздами до Німеччини. Таке рішення компанії суттєво спростить логістику українцям, які евакуювалися до цієї європейської країни, адже вони вимушені їздити додому із великою кількістю пересадок.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Читайте також:

Зручні маршрути до Німеччини

В компанії розповіли, що Німеччина дала прихисток 1,14 млн українців та випередила за кількістю Польщу. В УЗ повідомили, що вже з наступного місяця транскордонне сполучення між Німеччиною та Польщею зросте на 54%. Зокрема, замість 11 прямих маршрутів буде курсувати 17.

Таким чином, повертаючись додому або вирушаючи до Німеччини, українцям буде достатньо зробити всього одну пересадку.

Пересадки у Перемишлі

Поїзд №51К Київ — Перемишль. Прибуття о 05:00, для пересадки на EC134 Via Regia Перемишль — Лейпциг (відправлення 07:12). У Лейпцигу доступні швидкісні поїзди по всій Європі. 

Поїзд №63/64 Харків — Перемишль. Прибуття до Перемишля: 16:59, пересадка на EN417 Carpatia Перемишль — Прага — Мюнхен (відправлення 17:51),який прямує до столиці Баварії через Прагу.

Поїзд №31/32 Запоріжжя — Перемишль. Прибуття до Перемишля: 08:18. В пасажирів є майже гожина, щоб пересісти на EC58 Galicja Перемишль — Берлін (відправлення 09:09).

Пересадки у Холмі

№119/120 Дніпро — Холм (з двома пересадками). Прибуття: 18:00 із пересадкою на потяг №440 до Устки, який відправляється о 18:18. А о 21:31 потрібно буде пересісти у Варшаві Центральній на поїзд Варшава — Берлін — Свіноуйсьце, який прибуває до столиці Баварії о 6:00 ранку.  

Раніше ми розповідали, що Укрзалізниця запровадить тактовий рух між Києвом та Львовом, який запрацює вже із середини грудня.

Також ми писали, коли найвигідніше купувати квитки Укрзалізниці. Вартість посадкового талона залежить від дня тижня, в який відправляється потяг.

Німеччина Укрзалізниця подорож Європа поїзди
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
