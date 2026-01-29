"Автолюкс" анонсував розпродаж — доступні напрямки та ціни на квитки

У "Автолюкс" новий розпродаж — акція діє на десятки напрямків
Український перевізник "Автолюкс" анонсував нову акцію на поїздки автобусом. Вигідна пропозиція діє на більшість європейських рейсів. Завдяки знижкам можна вигідно провести зимову відпустку за кордоном в лютому.
Про це компанія "Автолюкс" повідомила у Facebook.
Акція від "Автолюкс"
Перевізник подарував пасажирам відвідати популярні європейські міста за цінами, дешевше ніж обід в ресторані — від 672 грн. Проте вигідна пропозиція діятиме всього до 1 лютого 2026 року. Вона поширюється на рейси із 13 лютого по 28 лютого 2026 року.
В компанії попередили пасажирів, що акційні квитки не підлягають обміну та поверненню, а також пасажири не зможуть змінити дату поїздки.
"Зверніть увагу: акційна пропозиція діє на більшість міжнародних рейсів, проте через сезонний попит та особливості напрямків знижка може бути недоступною на окремих маршрутах!", — підкреслили в "Автолюкс".
Доступні акційні рейси:
- Львів — Познань — 836 гривень;
- Київ — Щецин — 949 гривень;
- Житомир — Гданськ — 1035 гривень;
- Рівне — Варшава — 673 гривні;
- Київ — Вільнюс — 1391 гривні;
- Київ — Рига — 1469 гривень.
Автобуси перевізника обладнані інтернетом, зручними кріслами та розетками.
