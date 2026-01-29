"Автолюкс" анонсував розпродаж — доступні напрямки та ціни на квитки

Автобус "Автолюкс". Фото: facebook.com/autolux.ua

Український перевізник "Автолюкс" анонсував нову акцію на поїздки автобусом. Вигідна пропозиція діє на більшість європейських рейсів. Завдяки знижкам можна вигідно провести зимову відпустку за кордоном в лютому.

Про це компанія "Автолюкс" повідомила у Facebook.

Реклама

Читайте також:

Акція від "Автолюкс"

Перевізник подарував пасажирам відвідати популярні європейські міста за цінами, дешевше ніж обід в ресторані — від 672 грн. Проте вигідна пропозиція діятиме всього до 1 лютого 2026 року. Вона поширюється на рейси із 13 лютого по 28 лютого 2026 року.

В компанії попередили пасажирів, що акційні квитки не підлягають обміну та поверненню, а також пасажири не зможуть змінити дату поїздки.

"Зверніть увагу: акційна пропозиція діє на більшість міжнародних рейсів, проте через сезонний попит та особливості напрямків знижка може бути недоступною на окремих маршрутах!", — підкреслили в "Автолюкс".

Доступні акційні рейси:

Львів — Познань — 836 гривень;

Київ — Щецин — 949 гривень;

Житомир — Гданськ — 1035 гривень;

Рівне — Варшава — 673 гривні;

Київ — Вільнюс — 1391 гривні;

Київ — Рига — 1469 гривень.

Автобуси перевізника обладнані інтернетом, зручними кріслами та розетками.

Нагадаємо, перевізник PKP Intercity вирішив побалувати пасажирів новими знижками. Акція поширюється на польські міста — Краків, Вроцлав, Варшаву та інші.

Також ми писали, що перевізник Leo Express до Дня закоханих запустив акцію "1+1". Вона поширюється не лише на потяги, а й на автобуси.