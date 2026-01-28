PKP Intercity запустив акцію — умови пропозиції та напрямки

PKP Intercity запустив одноденний розпродаж — умови та напрямки
Польський державний залізничний перевізник PKP Intercity вирішив побалувати пасажирів новими знижками. Пропозиція діятиме на рейси у лютому та березні, тож це чудова можливість провести зимову відпустку у цікавих містах Польщі — Кракові, Вроцлаві чи Варшаві.
Про це перевізник повідомив у Facebook.
Акція від PKP Intercity
Зазначається, що акція поширюється на різні категорії поїздів: TLK, IC, EIC, EIP. Знижка на деякі рейси складає від 40% до 45%.
Перевізник повідомив, що в акції беруть участь:
- поїздки на потягах IC (InterCity) та TLK (Twoje Linie Kolejowe) з 02.02. до 27.02.2026.
- подорожі на потягах EIC (EuroInterCity) та EIP (Pendolino) із 2.02 по 7.03.2026.
Акційні квитки можна придбати на офіційному сайті PKP Intercity, а також у мобільному застосунку та через онлайн-сервіси.
Єдиний нюанс — акційна пропозиція діє лише до кінця доби 28 січня.
Раніше ми розповідали, що в Прибалтиці запустили довгоочікуваний експрес-поїзд, що з'єднав Тарту (Естонія) і Ригу (Латвія).
Також ми писали, що польський перевізник PKP Intercity придбає 20 швидкісних електропоїздів, які будуть здатні розвивати швидкість до 320 км/год. Їх запуск заплановано після 2027 року.
