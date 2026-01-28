Відео
Головна Транспорт PKP Intercity запустив одноденний розпродаж — умови та напрямки

PKP Intercity запустив одноденний розпродаж — умови та напрямки

Дата публікації: 28 січня 2026 17:42
PKP Intercity запустив акцію — умови пропозиції та напрямки
Потяг PKP Intercity. Фото: facebook.com/PKP.Intercity

Польський державний залізничний перевізник PKP Intercity вирішив побалувати пасажирів новими знижками. Пропозиція діятиме на рейси у лютому та березні, тож це чудова можливість провести зимову відпустку у цікавих містах Польщі — Кракові, Вроцлаві чи Варшаві.

Про це перевізник повідомив у Facebook.

Акція від PKP Intercity

Зазначається, що акція поширюється на різні категорії поїздів: TLK, IC, EIC, EIP. Знижка на деякі рейси складає від 40% до 45%.

Перевізник повідомив, що в акції беруть участь:

  • поїздки на потягах IC (InterCity) та TLK (Twoje Linie Kolejowe) з 02.02. до 27.02.2026. 
  • подорожі на потягах EIC (EuroInterCity) та EIP (Pendolino) із 2.02 по 7.03.2026. 

Акційні квитки можна придбати на офіційному сайті PKP Intercity, а також у мобільному застосунку та через онлайн-сервіси.

Єдиний нюанс — акційна пропозиція діє лише до кінця доби 28 січня.

Раніше ми розповідали, що в Прибалтиці запустили довгоочікуваний експрес-поїзд, що з'єднав Тарту (Естонія) і Ригу (Латвія).

Також ми писали, що польський перевізник PKP Intercity придбає 20 швидкісних електропоїздів, які будуть здатні розвивати швидкість до 320 км/год. Їх запуск заплановано після 2027 року. 

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
