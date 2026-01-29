"Автолюкс" анонсировал распродажу — доступные направления и цены на билеты

Автобус "Автолюкс". Фото: facebook.com/autolux.ua

Украинский перевозчик "Автолюкс" анонсировал новую акцию на поездки автобусом. Выгодное предложение действует на большинство европейских рейсов. Благодаря скидкам можно выгодно провести зимний отпуск за границей в феврале.

Об этом компания "Автолюкс" сообщила в Facebook.

Реклама

Читайте также:

Акция от "Автолюкс"

Перевозчик подарил пассажирам посетить популярные европейские города по ценам, дешевле чем обед в ресторане — от 672 грн. Однако выгодное предложение будет действовать всего до 1 февраля 2026 года. Оно распространяется на рейсы с 13 февраля по 28 февраля 2026 года.

В компании предупредили пассажиров, что акционные билеты не подлежат обмену и возврату, а также пассажиры не смогут изменить дату поездки.

"Обратите внимание: акционное предложение действует на большинство международных рейсов, однако из-за сезонного спроса и особенностей направлений скидка может быть недоступна на отдельных маршрутах!", — подчеркнули в "Автолюкс".

Доступные акционные рейсы:

Львов — Познань — 836 гривен;

Киев — Щецин — 949 гривен;

Житомир — Гданьск — 1035 гривен;

Ровно — Варшава — 673 гривны;

Киев — Вильнюс — 1391 гривны;

Киев — Рига — 1469 гривен.

Автобусы перевозчика оборудованы интернетом, удобными креслами и розетками.

Напомним, перевозчик PKP Intercity решил побаловать пассажиров новыми скидками. Акция распространяется на польские города — Краков, Вроцлав, Варшаву и другие.

Также мы писали, что перевозчик Leo Express ко Дню влюбленных запустил акцию "1+1". Она распространяется не только на поезда, но и на автобусы.