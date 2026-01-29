"Автолюкс" анонсировал распродажу — доступные направления и цены на билеты

У "Автолюкс" новая распродажа — акция действует на десятки направлений
Украинский перевозчик "Автолюкс" анонсировал новую акцию на поездки автобусом. Выгодное предложение действует на большинство европейских рейсов. Благодаря скидкам можно выгодно провести зимний отпуск за границей в феврале.
Об этом компания "Автолюкс" сообщила в Facebook.
Акция от "Автолюкс"
Перевозчик подарил пассажирам посетить популярные европейские города по ценам, дешевле чем обед в ресторане — от 672 грн. Однако выгодное предложение будет действовать всего до 1 февраля 2026 года. Оно распространяется на рейсы с 13 февраля по 28 февраля 2026 года.
В компании предупредили пассажиров, что акционные билеты не подлежат обмену и возврату, а также пассажиры не смогут изменить дату поездки.
"Обратите внимание: акционное предложение действует на большинство международных рейсов, однако из-за сезонного спроса и особенностей направлений скидка может быть недоступна на отдельных маршрутах!", — подчеркнули в "Автолюкс".
Доступные акционные рейсы:
- Львов — Познань — 836 гривен;
- Киев — Щецин — 949 гривен;
- Житомир — Гданьск — 1035 гривен;
- Ровно — Варшава — 673 гривны;
- Киев — Вильнюс — 1391 гривны;
- Киев — Рига — 1469 гривен.
Автобусы перевозчика оборудованы интернетом, удобными креслами и розетками.
Напомним, перевозчик PKP Intercity решил побаловать пассажиров новыми скидками. Акция распространяется на польские города — Краков, Вроцлав, Варшаву и другие.
Также мы писали, что перевозчик Leo Express ко Дню влюбленных запустил акцию "1+1". Она распространяется не только на поезда, но и на автобусы.
