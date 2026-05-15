Прізвище після весілля: які проблеми можуть з'явитися в аеропорту

Пасажири займають місця в літаку.

Молодята, які змінили прізвище після весілля, можуть зіткнутися з проблемами під час посадки на літак. Якщо дані у квитку не збігаються з паспортними, авіакомпанії мають право не допустити пасажира на борт або вимагати додаткову плату за термінове переоформлення. В окремих випадках сума доплати сягає 180 євро.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Express.

Чому виникають проблеми в аеропорту

Пари, які бронюють медовий місяць задовго до весілля, нерідко використовують ім'я та дані, актуальні на той момент. Але вже у аеропорту це може обернутися неприємностями.

Працівники служби безпеки перевіряють повний збіг документів, і навіть незначна розбіжність між паспортом та посадковим талоном здатна створити проблему. Найчастіше зміни можна внести заздалегідь через службу підтримки авіакомпанії. Для цього зазвичай просять надіслати копію свідоцтва про шлюб або інший документ, який підтверджує зміну прізвища.

Скільки коштує виправлення помилки

Якщо виправляти дані перед самим вильотом, багато перевізників візьмуть за це окрему плату. Розцінки різняться залежно від правил компанії. Найвищі збори діють у Ryanair. Там за зміну прізвища в день поїздки можуть виставити рахунок на 180 євро.

Окремі труднощі виникають і в тих, хто купував квитки через туристичних агентів або сторонні сервіси. Такі посередники часто додають власний адміністративний збір, навіть якщо сама авіакомпанія не вимагає додаткової оплати.

Паспорт важливіший за шлюбний статус

Фахівці нагадують, що головне правило для подорожі — повний збіг даних у квитку та паспорті. Якщо документ ще оформлений на дівоче прізвище, летіти можна без проблем. Головне, щоб у бронюванні були ті самі дані.

Також пасажирам радять не відкладати такі зміни на останній момент. У багатьох авіакомпаніях дедлайн для безкоштовного або недорогого виправлення даних завершується приблизно за 48 годин до рейсу. Після цього зміну можуть оформити вже як нове бронювання квитка.

