Фамилия после свадьбы: какие проблемы могут появиться в аэропорту

Пассажиры занимают места в самолете. Фото: Новини.LIVE

Молодожены, которые сменили фамилию после свадьбы, могут столкнуться с проблемами при посадке на самолет. Если данные в билете не совпадают с паспортными, авиакомпании имеют право не допустить пассажира на борт или потребовать дополнительную плату за срочное переоформление. В отдельных случаях сумма доплаты достигает 180 евро.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Express.

Почему возникают проблемы в аэропорту

Пары, которые бронируют медовый месяц задолго до свадьбы, нередко используют имя и данные, актуальные на тот момент. Но уже в аэропорту это может обернуться неприятностями.

Работники службы безопасности проверяют полное совпадение документов, и даже незначительное несовпадение между паспортом и посадочным талоном способно создать проблему. Чаще всего изменения можно внести заранее через службу поддержки авиакомпании. Для этого обычно просят прислать копию свидетельства о браке или другой документ, подтверждающий смену фамилии.

Сколько стоит исправление ошибки

Если исправлять данные перед самым вылетом, многие перевозчики возьмут за это отдельную плату. Расценки различаются в зависимости от правил компании. Самые высокие сборы действуют у Ryanair. Там за смену фамилии в день поездки могут выставить счет на 180 евро.

Читайте также:

Отдельные трудности возникают и у тех, кто покупал билеты через туристических агентов или сторонние сервисы. Такие посредники часто добавляют собственный административный сбор, даже если сама авиакомпания не требует дополнительной оплаты.

Паспорт важнее брачного статуса

Специалисты напоминают, что главное правило для путешествия — полное совпадение данных в билете и паспорте. Если документ еще оформлен на девичью фамилию, лететь можно без проблем. Главное, чтобы в бронировании были те же данные.

Также пассажирам советуют не откладывать такие изменения на последний момент. Во многих авиакомпаниях дедлайн для бесплатного или недорогого исправления данных завершается примерно за 48 часов до рейса. После этого изменение могут оформить уже как новое бронирование билета.

Ранее Новини.LIVE писали, что авиакомпания Wizz Air впервые получила официальное одобрение от американских регуляторов для выполнения полетов между Европой и США. Однако это разрешение пока касается только чартерных рейсов, а не регулярных. Прежде всего это решение направлено на удовлетворение спроса во время предстоящего Чемпионата мира по футболу в июне, куда будет путешествовать большое количество европейских болельщиков.

Кроме того, Новини.LIVE рассказывали, что Ryanair в этом году может увеличить размеры ручной клади. В частности, в январе 2026 года Европейский парламент принял решение предоставить всем пассажирам право перевозить еще одну небольшую сумку в дополнение к уже разрешенной ручной клади. Изменения коснутся подавляющего большинства короткомагистральных рейсов Ryanair.