Ручна поклажа Ryanair: як можуть змінитись правила у 2026 році

Пасажири, які літають ірландською авіакомпанією Ryanair, незабаром можуть отримати приємний бонус. Компанія може збільшити норми ручної поклажі. Таким чином мандрівники можуть брати з собою більше речей і літак без додаткових витрат.

Наразі пасажирам, які подорожують за базовими тарифами, дозволяється безкоштовно перевозити лише один невеликий особистий предмет, а за будь-яку додаткову ручну поклажу доводиться платити окремо.

У січні Європейський парламент переважною більшістю голосів ухвалив рішення надати всім пасажирам право перевозити ще невелику сумку на додаток до вже дозволеної ручної поклажі.

Відповідно пасажири матимуть право брати з собою один предмет, що розміщується під сидінням (сумочку, рюкзак або ноутбук), також другий предмет ручної поклажі, сумарні розміри якого не перевищують 100 см (довжина, ширина та висота), вагою до 7 кг.

Ці правила будуть застосовуватися до всіх рейсів, що вилітають з аеропортів ЄС або прибувають до них, які виконуються авіакомпаніями, що базуються в ЄС. Отже, це торкнеться переважної більшості короткомагістральних рейсів Ryanair.

Проте для набути чинності, ці пропозиції мають бути затверджені Європейською Радою.

Минулого року ЄС змусив авіакомпанію збільшити розміри безкоштовного багажу. Тепер пасажири можуть брати з собою особисті речі розміром до 40 × 30 × 20 см — це на 20 % більше, ніж попередній ліміт у 40 × 20 × 25 см.

