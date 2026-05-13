Головна Транспорт Пілот розповів, що в літаку прихововано від очей пасажирів

Пілот розповів, що в літаку прихововано від очей пасажирів

Дата публікації: 13 травня 2026 10:41
Пілот розкрив, що ніколи не зможуть побачити пасажири
Пілот керує літаком. Фото: Wizz Air, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Пасажиру важко уявити, що насправді відбувається за лаштунками та в кабіні пілотів літака —від передпольотних приготувань та паперової роботи до керування цим гігантським літаком пультом приладів, які вони знають як свої п’ять пальців. Пілот Wizz Air Том Копестейк розповів про те, що не доступно мандрівникам.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Daily Express.

Що відбувається за лаштунками кабіни пілота

Пілот зізнався, що йому дуже подобається в роботі те, що є куточки Землі, за якими можна спостерігати зверху, проте не них ще не ступала нога людина.

"Ти відчуваєш себе таким маленьким, дивишся вниз на ці простори снігу й гір або піску й пустелі, але це найзахопливіше відчуття, я це обожнюю", — сказав він.

Чоловік розповів, що через роботу часто вимушений дуже рано прокидатися, проте має можливість разом з колегами випити чашку кави з круасаном, насолоджуючись неймовірними краєвидами Альп.

Він додав, що літаки Wizz Air настільки автоматизовані й оснащені системами підтримки, що фактично керують літаком за пілотів. 

"Ми не керуємо літаком у буквальному сенсі, а скоріше програмуємо його так, щоб він виконував те, що ми від нього хочемо, і стежимо за тим, щоб він робив це безпечно та ефективно", — зізнався чоловік.

Проте, щоб доправити пасажирів з пункту А до пункту Б, необхідно осилити величезний обсяг роботи, частина з якої виконується ще до того, як пасажири займуть свої місця в літаку.

І перш ніж Том сідає за штурвал, щоб випити кави та з’їсти круасан — ця робота невід’ємна частина його передпольотної рутини.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що в аеропортах діє суворе правило, згідно якому у пасажирів можуть конфіскувати ноутбук чи телефон до посадки на літак. Про це правило служби безпеки аеропортів знає мало хто з туристів, але воно діє у всіх європейських аеропортах та не залежить від авіакомпаній. 

Також Новини.LIVE писали, що Wizz Air відкрив базу у популярному італійському курорті Турин. До нового розкладу додали 3 внутрішні рейси та 5 міжнародних. Перші польоти стартують у вересні 2026 року.

авіарейси літак подорож
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Анна Куделюк
