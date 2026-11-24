Аеропорт у Кишиневі. Фото: Moldova 1

Українцям, які планують авіаперельоти через Молдову, доведеться уважніше стежити за інформацією про свої рейси. Міжнародний аеропорт Кишинева запроваджує зміни, через які пасажири більше не чутимуть частину оголошень. Зокрема, через гучномовці більше не повідомлятимуть про початок посадки на літак та реєстрацію. Тому тим, хто звик орієнтуватися на голосові повідомлення, доведеться змінити свої звички.

Як тепер дізнаватися про посадку та інші зміни рейсу, розповідає Новини.LIVE.

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Коли відбудуться зміни в аеропорту Кишинева

Із 1 грудня в міжнародному аеропорту Кишинева почнуть впроваджувати концепцію "Тихий аеропорт". Її головна мета — зменшити шум у терміналі та зробити очікування рейсів комфортнішим для пасажирів. Для цього адміністрація вирішила скоротити кількість автоматичних звукових повідомлень. Подібну практику вже використовують інші європейські аеропорти.

На першому етапі через гучномовці більше не оголошуватимуть:

про відкриття стійок реєстрації на рейси;

про закриття реєстрації;

про початок посадки на літак.

Водночас оголошення, пов'язані з безпекою, охороною та надзвичайними ситуаціями, залишаться.

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Як дізнаватися про посадку на літак у Кишиневі

Попри скасування частини звукових оголошень, інформація про рейси залишатиметься доступною для всіх пасажирів. Перевірити її можна буде кількома способами:

На інформаційних екранах у терміналі аеропорту. На онлайн-табло міжнародного аеропорту Кишинева. У мобільному застосунку "Ваш доступний рейс", який можна безкоштовно завантажити на iOS та Android.

У застосунку пасажири зможуть побачити актуальний статус рейсу, номер виходу на посадку та інформацію про стійки реєстрації. Також там доступні відомості про послуги та зручності в аеропорту.

Перед вильотом пасажирам рекомендують:

перевіряти номер виходу на посадку;

стежити за змінами на інформаційних екранах;

приходити до виходу на посадку вчасно;

враховувати крайній термін посадки, встановлений авіакомпанією;

залишати достатньо часу для проходження всіх процедур в аеропорту.

Якщо виникнуть запитання або знадобиться допомога, можна звернутися до працівників аеропорту.

Раніше Новини.LIVE писали, чому пасажирів можуть пустити до аеропорту Кишинева, навіть якщо в них є квитки. У дні великого пасажиропотоку до термінала іноді пропускають лише за три години до вильоту. Тому українцям, які їдуть через кордон, краще заздалегідь перевірити обмеження.

Також ми розповідали, які авіакомпанії дозволяють літати з домашніми улюбленцями з Польщі. Wizz Air і Ryanair тварин на борт не беруть, а LOT, Lufthansa та Air Dolomiti дозволяють перевозити котів і собак вагою до 8 кг разом із переноскою. Для перельоту також знадобляться мікрочип, щеплення від сказу та ветеринарні документи, а для тварин з України діють додаткові вимоги.