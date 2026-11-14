Кішка у літаку. Фото: Air Transport Animal

Чимало українців починають свою подорож з аеропортів Польщі. Багато хто літає з домашніми улюбленцями. Та навіть якщо пасажир знайшов дешеві квитки та підготував усі документи, його собаку чи кота можуть не пустити на борт. У кожної авіакомпанії свої правила, а деякі перевізники взагалі відмовляються брати тварин. Відомо, як спланувати переліт разом з пухнастиком.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Aeroporty24.

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Яку авіакомпанію обрати

Два популярні серед українців лоукости — Wizz Air і Ryanair — не перевозять домашніх тварин. Ані в салоні літака, ані в багажному відсіку. Виняток роблять лише для собак-поводирів на визначених маршрутах.

Натомість перевезення тварин дозволяють такі авіакомпанії:

LOT Polish Airlines. У салон можна взяти собаку, кота або тхора вагою до 8 кілограмів разом із переноскою. Більших тварин перевозять у багажному відсіку, якщо це дозволяють умови рейсу.

У салон можна взяти собаку, кота або тхора вагою до 8 кілограмів разом із переноскою. Більших тварин перевозять у багажному відсіку, якщо це дозволяють умови рейсу. Lufthansa. Дозволяє перевозити в салоні собак і котів вагою до 8 кілограмів разом із переноскою. Тварин побільше теж можна оформити для перевезення в багажному відсіку.

Дозволяє перевозити в салоні собак і котів вагою до 8 кілограмів разом із переноскою. Тварин побільше теж можна оформити для перевезення в багажному відсіку. Air Dolomiti. Діють подібні правила: у салоні можна перевозити котів і собак вагою до 8 кілограмів разом із переноскою. Також передбачене перевезення тварин у багажному відсіку.

Вартість такої послуги залежить від маршруту. LOT і Lufthansa повідомляють точну суму під час бронювання.

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Які обмеження діють

Навіть якщо авіакомпанія дозволяє перевозити домашніх улюбленців, потрібно врахувати розміри переноски. Наприклад, у LOT вони залежать від літака:

Boeing 787, 777 і 737 — до 55 × 40 × 20 сантиметрів;

Embraer E70–E95 — до 45 × 30 × 20 сантиметрів.

Для перевезення великих тварин у багажному відсіку також діють обмеження за розмірами контейнера. Окремі правила стосуються порід із короткою мордою. LOT не приймає в багажний відсік мопсів, бульдогів, боксерів, перських і британських котів та інших подібних тварин. Вони можуть летіти лише в салоні, якщо відповідають установленим обмеженням.

У Lufthansa та Air Dolomiti тварину потрібно зареєструвати щонайменше за 24 години до вильоту.

З яких аеропортів Польщі зручніше летіти з твариною

Вибір залежить не лише від міста вильоту, а й від того, які авіакомпанії там працюють. У Катовіцах пасажири з тваринами можуть скористатися внутрішнім рейсом LOT до Варшави або рейсами мережі Lufthansa.

Із Жешува LOT регулярно літає до Варшави-Шопен. Тому для подальшої подорожі з твариною часто доведеться робити пересадку.

У Кракові вибір ширший. Крім LOT, звідти можна полетіти Lufthansa до Франкфурта або Air Dolomiti до Мюнхена.

Які документи потрібні для перельоту з твариною

Усе залежить від того, чи тварина вже перебуває в Євросоюзі, чи вперше приїжджає з України. Якщо собака або кіт вже має паспорт домашньої тварини ЄС, для подорожей у межах Євросоюзу потрібні мікрочип, діюче щеплення проти сказу та паспорт.

Для тварин, які вперше в'їжджають з України, потрібно підготувати:

мікрочип, установлений до вакцинації проти сказу; чинне щеплення проти сказу; тест на антитіла до сказу з результатом щонайменше 0,5 МО/мл; міжнародний ветеринарний сертифікат.

Кров для тесту беруть щонайменше через 30 днів після вакцинації. Після забору крові потрібно зачекати щонайменше 90 днів до в'їзду в ЄС. Ветеринарний сертифікат діє 10 днів від видачі до проходження прикордонного ветеринарного контролю.

Для собак, які прямують до Фінляндії, Ірландії, Мальти, Північної Ірландії або Норвегії, додатково потрібна обробка від ехінокока за 24–120 годин до в'їзду.

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