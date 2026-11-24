Аэропорт в Кишиневе. Фото: Moldova 1

Украинцам, планирующим авиаперелеты через Молдову, придется более внимательно следить за информацией о своих рейсах. Международный аэропорт Кишинева вводит изменения, из-за которых пассажиры больше не будут слышать часть объявлений. В частности, по громкой связи больше не будут сообщать о начале посадки на самолет и регистрации. Поэтому тем, кто привык ориентироваться на голосовые сообщения, придется изменить свои привычки.

Как теперь узнавать о посадке и других изменениях в расписании рейсов, рассказывает Новини.LIVE.

Реклама

Когда произойдут изменения в аэропорту Кишинева

С 1 декабря в международном аэропорту Кишинева начнут внедрять концепцию "Тихий аэропорт". Ее главная цель — уменьшить шум в терминале и сделать ожидание рейсов более комфортным для пассажиров. Для этого администрация решила сократить количество автоматических звуковых сообщений. Подобную практику уже используют другие европейские аэропорты.

На первом этапе через громкоговорители больше не будут объявлять:

об открытии стоек регистрации на рейсы;

о закрытии регистрации;

о начале посадки в самолет.

В то же время объявления, связанные с безопасностью, охраной и чрезвычайными ситуациями, останутся.

Читайте также:

Как узнавать о посадке на самолет в Кишиневе

Несмотря на отмену части звуковых объявлений, информация о рейсах будет по-прежнему доступна всем пассажирам. Проверить ее можно будет несколькими способами:

На информационных экранах в терминале аэропорта. На онлайн-табло международного аэропорта Кишинева. В мобильном приложении "Ваш доступный рейс", которое можно бесплатно скачать на iOS и Android.

В приложении пассажиры смогут увидеть актуальный статус рейса, номер выхода на посадку и информацию о стойках регистрации. Также там доступны сведения об услугах и удобствах в аэропорту.

Перед вылетом пассажирам рекомендуется:

проверять номер выхода на посадку;

следить за изменениями на информационных экранах;

приходить к выходу на посадку вовремя;

учитывать крайний срок посадки, установленный авиакомпанией;

оставлять достаточно времени для прохождения всех процедур в аэропорту.

Если возникнут вопросы или понадобится помощь, можно обратиться к сотрудникам аэропорта.

Ранее Новини.LIVE писали, почему пассажиров могут не пропустить в аэропорт Кишинева, даже если у них есть билеты. В дни большого пассажиропотока в терминал иногда пропускают лишь за три часа до вылета. Поэтому украинцам, которые выезжают за границу, лучше заранее проверить ограничения.

Также мы рассказывали, какие авиакомпании разрешают летать с домашними питомцами из Польши. Wizz Air и Ryanair не принимают животных на борт, а LOT, Lufthansa и Air Dolomiti разрешают перевозить кошек и собак весом до 8 кг вместе с переноской. Для перелета также понадобятся микрочип, прививка от бешенства и ветеринарные документы, а для животных из Украины действуют дополнительные требования.