Аеропорт Кишинева. Фото: AirportChisinau/Facebook

Українці дедалі частіше літають на курорти через Молдову, а саме аеропорт Кишинева. Проте у водіїв виникає питання, де можна залишити на час відпустки автівку. Досвідчена мандрівниця порівняла ціна на двох парковках біля аеропорта.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на користувачку larysa.lyashevska в Instagram.

Реклама

Де запаркувати авто поблизу аеропорта в Кишиневі

Мандрівниця розповіла, що у на парковці MegaPark 7 днів стоянки буде коштувати 2100 грн. Трансфер вже включений у вартість послуг.

Стоянка на парковці Balkan Parking обійдеться водіям близько 1300 гривень за тиждень, проте є нюанс.

Зокрема, трансфер не входить до пакету послуг і за доставку до аеропорту і назад мандрівникам доведеться віддати ще приблизно 2300 гривень. Тобто такий варіант обійдеться навіть дорожче за послуги Balkan Parking.

Читайте також:

Мандрівниця порекомендувала завжди перевіряти не тільки ціну парковки, а й трансфер.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у Таїланді можуть ввести виїзний збір для всіх пасажирів авіарейсів, який буде обходитись українцям орієнтовно у 1 000 гривень. Його стягуватимуть під придбання авіаквитка. За несплату передбачено штраф у розмірі 2 000 батів.

Також Новини.LIVE писали, що станеться на борту літака, якщо пасажири залишать телефони без режиму авіапольоту. Сигнали смартфонів іноді створюють перешкоди в аудіосистемах і заважають пілотам чути диспетчерів. Тому під час зльоту та посадки краще виконувати прохання екіпажу й дотримуватися правил авіакомпанії.