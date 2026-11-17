Аеропорт Кишинева. Фото: Аvia.md

Українці, які звикли приїжджати на рейс із великим запасом часу, можуть зіткнутися з неприємним сюрпризом у аеропорту Кишинева. Навіть із квитком на руках пасажирів іноді залишають чекати просто надворі перед зачиненим входом до термінала. Особливо незручно це для тих, кому перед вильотом доводиться долати кордон і проводити багато годин у дорозі.

Чому виникають обмеження та що потрібно врахувати перед поїздкою, розповідає Новини.LIVE з посиланням на Visit Ukraine.

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Чому до аеропорту Кишинева можуть не впустити завчасно

Аеропорт Кишинева іноді обмежує вхід до термінала, коли пасажирів стає занадто багато. У такі періоди людей пропускають поступово, орієнтуючись на час вильоту.

Наприклад, у вересні пасажири могли потрапити всередину лише за три години до рейсу. Тоді навіть ті, хто приїхав за дев'ять годин до вильоту, були змушені чекати надворі. Причиною обмежень став великий потік пасажирів, серед яких було чимало хасидів, які поверталися додому після святкування Рош га-Шана в Умані.

Іншим варіантом є зняти номер у готелі чи апартаменти. Але така ночівля коштує близько 100 доларів.

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Обмеження на вхід до аеропорту Кишинева діють не постійно. Їх можуть запроваджувати в окремі дні, коли очікується особливо багато пасажирів.

У яких ще аеропортах Європи можуть виникнути проблеми

Подібні ситуації трапляються й в інших невеликих європейських аеропортах. Наприклад, в аеропорту Подгориці у Чорногорії пасажирів пропускали до стійок реєстрації лише за півтори-дві години до вильоту.

Проблема пов'язана з розмірами терміналів. У невеликих аеропортах часто бракує місць для очікування, кафе та інших зручностей. Коли одночасно прибувають пасажири кількох рейсів, вільного простору швидко стає замало.

Особливо гостро це відчувається на популярних туристичних напрямках у сезон відпусток. Тому адміністрація може обмежувати доступ до термінала, щоб уникнути надмірного скупчення людей.

Коли українцям краще приїжджати до аеропорту

Для українців питання часу особливо важливе. Адже перед вильотом із Кишинева чи іншого закордонного аеропорту доводиться долати чималу відстань, проходити кордон або робити пересадки. Через це розрахувати дорогу до хвилини практично неможливо.

Для тих, хто вирушає до аеропорту з України, є кілька варіантів:

Приїхати напередодні. Це потребуватиме додаткових витрат на ночівлю, зате дозволить уникнути поспіху через затримки на кордоні. Для вечірнього рейсу запланувати прибуття вранці. Якщо дорога мине швидко, вільний час можна провести в місті, а не біля входу до аеропорту. Заздалегідь перевірити ситуацію в терміналі. У дні великого пасажиропотоку правила допуску можуть тимчасово змінюватися.

Ще один варіант — розглянути інший аеропорт. Наприклад, румунська Сучава розташована неподалік українського кордону та має менший пасажиропотік, ніж Кишинів.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що Ryanair змінив правила безплатної реєстрації на рейси. Тепер пасажири можуть зареєструватися онлайн за 72 години до вильоту замість 24. Якщо пропустити реєстрацію, в аеропорту доведеться заплатити 55 євро з людини, а за вибір місця під час бронювання — від 4 до 44 євро.

Також Новини.LIVE розповідали, як дістатися до аеропорту Жешува. Із центру міста можна доїхати електричкою за 4,30 злотих, а дорога триватиме близько 18 хвилин. Але пасажирам із ранковими рейсами краще приїхати напередодні через можливі затримки поїздів з України.