Тварини в транспорті Києва — які є умови для власників

Тварини в транспорті Києва — які є умови для власників

Ua ru
Дата публікації: 16 січня 2026 10:12
Правила перевезення тварин в Києві у 2026 році — що варто знати господарям
Кішка в переносці. Фото: Freepik

Багато українців не можуть уявити свого життя без своїх улюбленців. Проте у громадському транспорті Києва із чотирилапими друзями потрібно дотримуватись певних правил та обмежень. Господарі мають слідкувати за тим, щоб не заподіювати шкоду іншим пасажирам.

Усі вимоги транспортування домашніх тварин у міському автомобільному транспорті викладені у Постанові КМУ від 16.11.2011 № 1402 та рішенні Київської міської ради від 25 жовтня 2007 року № 1079/3912



Чи можна взяти улюбленця в метро чи тролейбус

Відповідно до встановлених правил у дрібних тварин необхідно перевозити у столичному громадському транспорті у кошиках, сумках із суцільним дном, птахів у клітках, собак у намордниках за наявності повідка. Тварини не повинні забруднювати салон та речі інших пасажирів. 

Зокрема, котів та собак можна заводити у транспорт, якщо немає значка заборони при вході. Перевозити хвостатих дозволяється на задній площадці транспортного засобу за умови наявності індивідуального номерного знаку і свідоцтва про реєстрацію тварини.

Дрібні породи собак та котів мають перебувати в спеціальних контейнерах чи переносках, що забезпечують надійну ізоляцію, а собак середніх та крупних порід повинні бути в короткому повідку та у наморднику.

Власники тварин мають слідкувати за дотриманням громадського порядку та чистоти в місцях загального користування і гарантувати безпеку іншим пасажирам та їх улюбленцям.

Окрім того, господар несе відповідальність за життя та здоров'я улюбленця та має слідкувати за додержанням належних санітарно-гігієнічних умов.

Українці мають право перевозити дрібних звірів і птахів у клітках, а також собак у намордниках за наявності повідків, та котів з пред’явленням відповідних документів на них у трамваї та тролейбусі безкоштовно.

У метро ж дозволяється безкоштовно перевозити лише птахів і дрібних тварин у клітках.

Раніше ми розповідали, що для в'їзду в Європу разом із улюбленцем потрібно виконати ряд ветеринарних маніпуляцій та оформити необхідні документи. Підготовка займає близько 4 місяців, тож краще цим зайнятися цим заздалегідь.

Ми писали, що компанія Apple попіклувалася про мандрівників і додала функцію, яка допоможе уникнути поганого самопочуття в дорозі. Вона врятує тих, хто має високу схильність до закачування.

Київ метро собака кіт трамвай
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
