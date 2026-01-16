Видео
Главная Транспорт Животные в транспорте Киева — какие есть условия для владельцев

Животные в транспорте Киева — какие есть условия для владельцев

Дата публикации 16 января 2026 10:12
Правила перевозки животных в Киеве в 2026 году — что стоит знать хозяевам
Кошка в переноске. Фото: Freepik

Многие украинцы не могут представить своей жизни без своих любимцев. Однако в общественном транспорте Киева с четвероногими друзьями нужно придерживаться определенных правил и ограничений. Хозяева должны следить за тем, чтобы не причинять вред другим пассажирам.

Все требования транспортировки домашних животных в городском автомобильном транспорте изложены в Постановлении КМУ от 16.11.2011 № 1402 и решении Киевского городского совета от 25 октября 2007 года № 1079/3912.

Читайте также:

Можно ли взять питомца в метро или троллейбус

Согласно установленным правилам мелких животных необходимо перевозить в столичном общественном транспорте в корзинах, сумках со сплошным дном, птиц в клетках, собак в намордниках при наличии поводка. Животные не должны загрязнять салон и вещи других пассажиров.

В частности, кошек и собак можно заводить в транспорт, если нет значка запрета при входе. Перевозить хвостатых разрешается на задней площадке транспортного средства при условии наличия индивидуального номерного знака и свидетельства о регистрации животного.

Мелкие породы собак и кошек должны находиться в специальных контейнерах или переносках, обеспечивающих надежную изоляцию, а собаки средних и крупных пород должны быть в коротком поводке и в наморднике.

Владельцы животных должны следить за соблюдением общественного порядка и чистоты в местах общего пользования и гарантировать безопасность другим пассажирам и их любимцам.

Кроме того, хозяин несет ответственность за жизнь и здоровье любимца и должен следить за соблюдением надлежащих санитарно-гигиенических условий.

Украинцы имеют право перевозить мелких зверей и птиц в клетках, а также собак в намордниках при наличии поводков, и кошек с предъявлением соответствующих документов на них в трамвае и троллейбусе бесплатно.

В метро же разрешается бесплатно перевозить только птиц и мелких животных в клетках.

Ранее мы рассказывали, что для въезда в Европу вместе с любимцем нужно выполнить ряд ветеринарных манипуляций и оформить необходимые документы. Подготовка занимает около 4 месяцев, поэтому лучше этим заняться этим заранее.

Мы писали, что компания Apple позаботилась о путешественниках и добавила функцию, которая поможет избежать плохого самочувствия в дороге. Она спасет тех, кто имеет высокую склонность к укачиванию.

Киев метро собака кот трамвай
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
