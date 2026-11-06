Пасажирський автобус. Фото: УНІАН

Поїздка на відпочинок до Болгарії закінчилася для українки судовою суперечкою з туроператором. Жінка їхала з матір'ю та двома маленькими дітьми, але в дорозі автобус зламався і пасажирам довелося пересідати в інший. За словами туристки, замість обіцяного комфорту на них чекали несправний кондиціонер, зачинений туалет і тривала затримка. Після повернення вона вимагала понад 27 000 гривень компенсації. Відомо, що вирішив суд.

Про це йдеться у рішенні Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області у справі № 688/2802/26, передає Новини.LIVE.

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Що сталося під час поїздки

30 травня 2026 року жінка разом з матір'ю та двома маленькими дітьми вирушила автобусом з Луцька до болгарського курорту Сонячний Берег. За її словами, проблеми почалися ще під час посадки. Родині змінили заздалегідь оплачені місця, через що жінці довелося сидіти окремо від одного з дітей.

Автобус теж викликав нарікання. Туристка стверджувала, що в салоні не працювали кондиціонер, туалет і Wi-Fi, а двері заклинювали. Під час руху виникли технічні проблеми та задимлення. Зрештою автобус зламався, і пасажирам довелося чекати на інший транспорт.

Жінка розповіла, що дорога до Болгарії тривала 35,5 години. Через затримку сім'я втратила приблизно пів дня відпочинку на морі. Та найбільше туристка переживала за дітей. Вона вважала, що несправний автобус і вимушена зупинка посеред дороги створювали небезпеку для пасажирів.

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Тому після поїздки вирішила вимагати компенсацію.

Скільки грошей туристка хотіла повернути

Жінка звернулася до суду з позовом проти туроператора. Вона вимагала:

14 000 гривень за квитки;

3 160 гривень паливного збору;

10 000 гривень за переживання та зіпсовану поїздку.

Загалом туристка хотіла отримати 27 160 гривень.

Але представник туроператора заперечував проти цих вимог. Він пояснив, що безпосередньо перевезенням займався інший підприємець, а автобус перед виїздом пройшов технічну перевірку.

Поломку під час рейсу компанія визнавала. Але наголошувала, що пасажирам організували інший автобус і всі дісталися місця відпочинку.

Також туроператор пояснив, що Wi-Fi та працюючий туалет під час руху пасажирам не обіцяли. У документах, які жінка отримала перед поїздкою, було зазначено, що туалет в автобусі зачинений, а зупинки для пасажирів роблять приблизно кожні чотири години.

Щодо тривалої дороги компанія посилалася на затримку на кордоні. За її версією, прикордонний контроль зайняв понад 12 годин. Жінка стверджувала, що чекали близько десяти.

Чому суд відмовив у компенсації

Суд перевірив документи та матеріали, які надали обидві сторони. З'ясувалося, що за чотири дні до поїздки автобус пройшов технічний огляд і був допущений до міжнародних рейсів.

Туристка надала фотографії та відео, на яких були автобус і пасажири біля дороги. Але ці записи, на думку суду, не пояснювали причину поломки та чи був транспорт несправним ще до виїзду.

Суд також звернув увагу, що пасажири не склали на місці документ про несправність автобуса разом з водієм або супроводжуючою особою. При цьому судді врахували, що після поломки перевізник організував пересадку й довіз людей до Болгарії.

Однієї лише поломки автобуса суду виявилося замало, щоб зобов'язати туроператора повернути повну вартість квитків. Не допомогли і скарги на відсутність туалету та інтернету. Суд встановив, що такі зручності не були обіцяні в умовах поїздки, а про зачинений туалет пасажирку попередили заздалегідь.

Затримку на кордоні також не визнали провиною перевізника, адже час проходження перевірок від нього не залежить. Окремо суд розглянув вимогу повернути паливний збір. Але жінка не надала чеків чи квитанцій, які підтверджували б сплату 3 160 гривень саме туроператору.

Чому жінці не виплатили гроші за переживання

Туристка також хотіла отримати 10 000 гривень за моральну шкоду. Вона пояснювала, що хвилювалася за безпеку дітей, пережила стрес через поломку автобуса та втратила частину запланованого відпочинку.

Однак суд вирішив, що жінка не довела порушення своїх прав туроператором та не надала достатніх підтверджень того, що його дії спричинили душевні переживання. Тому в компенсації моральної шкоди теж відмовили.

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