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Головна Транспорт Шахрайство з перевезеннями: як не втратити гроші через поїздку

Шахрайство з перевезеннями: як не втратити гроші через поїздку

Ua ru
5 листопада 2026 13:38
В Україні з’явилася нова шахрайська схема із перевезеннями: що вигадали аферисти Pexels
Пасажири в автобусі. Фото: Pexels

Мандрівників попередили про шахрайську схему. Аферисти пропонують низькі ціни на перевезення. Після внесення передоплати шахраї припиняють спілкування.

Про це попереджає Держспецзв'язку, передає Новини.LIVE.

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Шахрайська схема фейкових перевізників

Українців, які планують поїздку за кордон або по Україні попередили про ризик натрапити на шахраїв, які пропонують послуги з перевезення, яких насправді немає.

"Зловмисники розміщують оголошення про перевезення за привабливою ціною. Для бронювання просять здійснити передоплату або одразу сплатити повну вартість послуги. Після отримання грошей "перевізник" може припинити спілкування та видалити оголошення", — йдеться в повідомленні.

Мандрівників також попередили про інший сценарій аферистів — після здійснення першого платежу вони можуть вимагати доплатити за "страхування", "оформлення" чи інші послуги.

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При бронюванні квитків українців має насторожити:

  • наполягання на терміновій оплаті;
  • спілкування лише через месенджер;
  • ціна значно нижча за ринкову;
  • неочікувані додаткові платежі.

Мандрівників закликали ретельно перевіряти інформацію про перевізника, не переказувати коштів лише на підставі листування, не переходити за сумнівними посиланнями для бронювання чи оплати, а також не повідомляти реквізити картки, CVV-код, паролі та коди з SMS.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що PKP Intercity облаштує потяги супутниковим інтернетом. Пілотна програма стартує вже наприкінці жовтня — на початку листопада 2026 року. Пасажири зможуть користуватися інтернетом у районах, віддалених від населених пунктів, де зв’язок зникає через недостатню інфраструктуру операторів GSM.

Також Новини.LIVE писали, що SkyUp оновив літній графік польотів на 2027 рік. Компанія додала 26 напрямків у 11 країнах. Лоукостер полегшив поїздку українцям та встановив зручний час вильоту з аеропорту Кишинева. Мандрівникам не доведеться винаймати житло в Молдові.

подорож афера автобуси виїзд за кордон шахраї
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк

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