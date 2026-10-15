Подорож УЗ: за що не потрібно доплачувати пасажиру

Пасажирський поїзд УЗ. Фото: УЗ/Facebook

Через закрите небо в Україні поїзди стали головним способом пересування між містами. Щодня тисячі людей обирають місця в потягах Укрзалізниці, проте далеко не всі знають, що, крім самої поїздки, у вартість квитка входить кілька безкоштовних послуг.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт Укрзалізниці.

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Безкоштовні послуги Укрзалізниці

Квиток на потяг не лише дає можливість дістатися із пункту А до пункту Б, а і "ключиком" до деяких сервісів без доплат. Зокрема, пасажири можуть безоплатно відвідувати туалети на вокзалах і зупинках, через які пролягає маршрут поїзда.

Мандрівникам також не варто переживати через те, що можна проспати потрібну станцію. Пасажир може повернутись назад, без жодних доплат.

Необхідно звернутися до начальника потягу. Він має скласти відповідний акт, який має продовжити дію посадкового талона, з яким можна повернутися на іншому рейсі.

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Крім цього, пасажири можуть:

звернутися до провідника за питною водою або окропом;

отримати базові ліки з аптечки, яка має бути у кожного провідника;

користуватися мікрохвильовкою та холодильником, які знаходяться в службовому купе провідника;

попросити ремені безпеки — їх видають не лише дітям, а й дорослим, які бояться висоти чи не хочуть травмуватися у випадку різкої зупинки потягу.

Крім того, у вартість залізничного квитка входить страхування кожного пасажира. Зокрема, якщо під час поїздки трапився нещасний випадок, ви зламаєте ногу чи руку, або травмуєтесь, необхідно оформити відповідний акт, зберегти квиток і зв’язатися зі страховою компанією для отримання компенсації.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що в Україні планують реформувати Укрзалізницю. Зокрема, планується відкрити залізничний ринок для приватних перевізників. УЗ залишиться одним із центральних елементів реформи та забезпечить рівний доступ до мережі.

Також Новини.LIVE писали, чому пасажири не можуть придбати квитки на деякі популярні напрямки УЗ. В компанії пояснили, що були скасовані деякі потяги до Дніпра через погіршення безпекової ситуації. Натомість перевізник готує альтернативні маршрути.