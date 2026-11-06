Пассажирский автобус. Фото: УНИАН

Поездка на отдых в Болгарию обернулась для украинки судебным спором с туроператором. Женщина ехала с матерью и двумя маленькими детьми, но по дороге автобус сломался, и пассажирам пришлось пересаживаться в другой. По словам туристки, вместо обещанного комфорта их ждали неработающий кондиционер, закрытый туалет и длительная задержка. По возвращении она потребовала более 27 000 гривен компенсации. Известно, какое решение принял суд.

Об этом говорится в решении Шепетовского горрайонного суда Хмельницкой области по делу № 688/2802/26, передает Новини.LIVE.

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Что произошло во время поездки

30 мая 2026 года женщина вместе с матерью и двумя маленькими детьми отправилась на автобусе из Луцка на болгарский курорт Солнечный Берег. По ее словам, проблемы начались еще во время посадки. Семье поменяли заранее оплаченные места, из-за чего женщине пришлось сидеть отдельно от одного из детей.

Автобус тоже вызвал нарекания. Туристка утверждала, что в салоне не работали кондиционер, туалет и Wi-Fi, а двери заклинивали. Во время движения возникли технические проблемы и задымление. В конце концов автобус сломался, и пассажирам пришлось ждать другой транспорт.

Женщина рассказала, что дорога в Болгарию длилась 35,5 часа. Из-за задержки семья потеряла примерно полдня отдыха на море. Но больше всего туристка переживала за детей. Она считала, что неисправный автобус и вынужденная остановка посреди дороги создавали опасность для пассажиров.

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Поэтому после поездки она решила потребовать компенсацию.

Какую сумму туристка хотела вернуть

Женщина обратилась в суд с иском против туроператора. Она требовала:

14 000 гривен за билеты;

3 160 гривен топливного сбора;

10 000 гривен за переживания и испорченную поездку.

В общей сложности туристка хотела получить 27 160 гривен.

Но представитель туроператора возражал против этих требований. Он пояснил, что непосредственно перевозкой занимался другой предприниматель, а автобус перед выездом прошел техническую проверку.

Компания признавала, что во время рейса произошла поломка. Но подчеркивала, что пассажирам организовали другой автобус и все добрались до места отдыха.

Также туроператор пояснил, что Wi-Fi и работающий туалет во время движения пассажирам не обещали. В документах, которые женщина получила перед поездкой, было указано, что туалет в автобусе закрыт, а остановки для пассажиров делаются примерно каждые четыре часа.

Что касается длительности пути, компания сослалась на задержку на границе. По ее версии, пограничный контроль занял более 12 часов. Женщина утверждала, что ждали около десяти.

Почему суд отказал в компенсации

Суд изучил документы и материалы, предоставленные обеими сторонами. Выяснилось, что за четыре дня до поездки автобус прошел технический осмотр и был допущен к международным рейсам.

Туристка предоставила фотографии и видео, на которых были запечатлены автобус и пассажиры у дороги. Однако эти записи, по мнению суда, не объясняли причину поломки и не позволяли установить, был ли транспорт неисправен еще до выезда.

Суд также обратил внимание на то, что пассажиры не составили на месте акт о неисправности автобуса совместно с водителем или сопровождающим лицом. При этом судьи учли, что после поломки перевозчик организовал пересадку и довез людей до Болгарии.

Одной только поломки автобуса суду оказалось недостаточно, чтобы обязать туроператора вернуть полную стоимость билетов. Не помогли и жалобы на отсутствие туалета и интернета. Суд установил, что такие удобства не были обещаны в условиях поездки, а о закрытом туалете пассажирку предупредили заранее.

Задержку на границе также не признали виной перевозчика, ведь время прохождения проверок от него не зависит. Отдельно суд рассмотрел требование вернуть топливный сбор. Но женщина не предоставила чеков или квитанций, которые подтверждали бы уплату 3 160 гривен именно туроператору.

Почему женщине не выплатили деньги за переживания

Туристка также хотела получить 10 000 гривен за моральный ущерб. Она объясняла, что переживала за безопасность детей, испытала стресс из-за поломки автобуса и лишилась части запланированного отдыха.

Однако суд постановил, что женщина не доказала нарушение своих прав со стороны туроператора и не предоставила достаточных подтверждений того, что его действия вызвали душевные переживания. Поэтому в компенсации морального вреда ей также отказали.

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Также Новини.LIVE рассказывали, какие бесплатные услуги пассажиры "Укрзализныци" могут получить во время поездки. По билету разрешено пользоваться туалетами на вокзалах, просить питьевую воду, кипяток и основные лекарства, а также воспользоваться микроволновой печью или холодильником в служебном купе. Кроме того, пассажиры могут претендовать на компенсацию в случае получения травмы.