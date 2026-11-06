Вокзальний помічник УЗ: скільки коштує та як скористатись послугою

Вагон УЗ. Фото: Укрзалізниця

Вже за трохи більше ніж через місяць прийдуть зимові свята і українцям вирушать потягами Укрзалізниці на відпочинок. На жаль, у наших друзів та рідних не завжди є можливість зустріти нас на вокзалі із важкими сумками та валізами. Проте кожен за окрему суму може замовити послуги вокзального помічника.

Про це повідомляє Новини.LIVE із посиланням на офіційний сайт УЗ.

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Як замовити вокзального помічника УЗ

Якщо плануєте брати в потяг велику валізу та сумки — на допомогу може прийти вокзальний помічник. Помічник допоможе вам зійти з потяга та перенести багаж. Така допомога може бути особливо корисною матерям із дітьми та людям похилого віку.

Щоб замовити послугу пасажиру в додатку чи на сайті УЗ необхідно:

обрати в особистому кабінеті "Профіль" та "Мої квитки";

натиснути на позначку "меню" та обрати послугу: "Замовити помічника";

у самій формі необхідно пояснити, яка саме допомога вам потрібна.

Послуга вокзального помічника є платною. Зокрема, за кожну валізу чи сумку вагою понад 40 кг доведеться сплатити 55 гривень.

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Вокзальний помічник. Фото: скриншот

Частина пасажирів мають право скористатися такою послугою абсолютно безкоштовно. Зокрема, не треба доплачувати особам з інвалідністю та маломобільним пасажирам. Крім валіз та сумок, працівники вокзалу допоможуть їм у посадці та висадці з вагона, а також у пересуванні вокзалом.

Раніше Новини.LIVE розповідали, за що в потязі Укрзалізниця не треба доплачувати пасажирам. Зокрема, квиток на потяг не лише дає можливість дістатися із пункту А до пункту Б, а і "ключиком" до деяких сервісів без доплат. Також не варто боятися травмуватися у вагоні.

Також Новини.LIVE писали, що до річниці запуску першого поїзда "Ярослав", який з’єднав Відень і Львів, УЗ запустила новий флагман — поїзд № 51/52 "Ярослав Мудрий". Рейс курсуватиме з Києва до Перемишля. Для пасажирів у Перемишлі буде організовано зручні пересадки буде організовано зручні пересадки до Варшави, Вроцлава, Праги та Берліна.