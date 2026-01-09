Видео
Україна
Видео

Туристка показала новый плацкартный вагон УЗ — видео

Туристка показала новый плацкартный вагон УЗ — видео

Ua ru
Дата публикации 9 января 2026 18:32
Путешествие поездами УЗ — как выглядит новый вагон плацкарт (видео)
Поезд Укрзализныци. Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia/

Весной 2025 года Укрзализныця обновила двигательный состав поездов. Компания добавила шесть новых вагонов плацкарт, которые изготовил отечественный производитель. Одна из туристок приобрела билет и показала, как он выглядит.

Соответствующим видео поделилась пользовательница shramko.blog в TikTok.

Читайте также:

Новые плацкарты УЗ

Девушка показала плацкартный вагон поезда 22/21 Львов — Харьков. Она приобрела билет на верхнее место и была очень удивлена — над ней теперь убрали полку для багажа и у пассажира появилось в разы больше пространства.

Кроме того, Укрзализныця добавила специальные ступеньки, по которым можно забраться на верхнее место, не нарушая личного пространства соседа, который пьет кофе за столиком или завтракает.

В новом плацкарте возле места каждого пассажира есть розетка, фонарик для чтения и даже отдельная небольшая полочка, чтобы попить чаю или поставить какую-то свою вещь. Туалеты в вагоне просторные, есть дозаторы для мыла, салфетки и накладки для унитаза.

@shramko.blog

в тгк "оля планує✍🏼" рассказываю о дисциплине & саморазвитие и мой lifestyle #укрзализныця #вагон #плацкарт #обзор #путешествие #дорога

♬ Sogni ancora - Piero Piccioni

Ранее мы рассказывали, что Укрзализныця запустила онлайн-продажу билетов на детскую железную дорогу.

Также узнавайте, кто может приобрести билеты на поезда без очередей — из спецрезерва Укрзализныци.

Укрзализныця путешествие поезда туризм билеты
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
