Путешествие поездами УЗ — как выглядит новый вагон плацкарт (видео)

Поезд Укрзализныци. Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia/

Весной 2025 года Укрзализныця обновила двигательный состав поездов. Компания добавила шесть новых вагонов плацкарт, которые изготовил отечественный производитель. Одна из туристок приобрела билет и показала, как он выглядит.

Соответствующим видео поделилась пользовательница shramko.blog в TikTok.

Реклама

Читайте также:

Новые плацкарты УЗ

Девушка показала плацкартный вагон поезда 22/21 Львов — Харьков. Она приобрела билет на верхнее место и была очень удивлена — над ней теперь убрали полку для багажа и у пассажира появилось в разы больше пространства.

Кроме того, Укрзализныця добавила специальные ступеньки, по которым можно забраться на верхнее место, не нарушая личного пространства соседа, который пьет кофе за столиком или завтракает.

В новом плацкарте возле места каждого пассажира есть розетка, фонарик для чтения и даже отдельная небольшая полочка, чтобы попить чаю или поставить какую-то свою вещь. Туалеты в вагоне просторные, есть дозаторы для мыла, салфетки и накладки для унитаза.

Ранее мы рассказывали, что Укрзализныця запустила онлайн-продажу билетов на детскую железную дорогу.

Также узнавайте, кто может приобрести билеты на поезда без очередей — из спецрезерва Укрзализныци.