Головна Транспорт Конфлікт в потязі УЗ — провідник розповів, як діяти

Конфлікт в потязі УЗ — провідник розповів, як діяти

Ua ru
Дата публікації: 5 січня 2026 15:52
Подорож з УЗ — що робити пасажирам у випадку конфлікту
Пасажири Укрзалізниці. Фото: t.me/UkrzalInfo

Українці часто мандрують потягами Укрзалізниці, адже це доступний та безпечний вид транспорту. Проте жоден пасажир не застрахований від гострих конфліктів у вагоні, і в такій ситуації важливо розуміти, як діяти.

Про те, що робити пасажирам у випадку конфліктних ситуацій, розповів провідник УЗ Сергій Ріпа в інтерв’ю РБК-Україна.

Читайте також:

Безпека в потягах УЗ

Працівник розповів, що попри його 15-річний досвід, серйозні конфлікти в потязі ставалися дуже рідко, проте якщо вони все ж таки виникають — краще одразу звертатися до провідників.

Зокрема, провідники мають спецзв’язок із начальником поїзда. Він за потреби може викликати воєнізовану охорону.

Працівник залізниці також розповів, що у модернізованих та нових вагонах встановлені спеціальні "тривожні кнопки". Вони розмішені поруч із регулюванням світла. Провідник також радить за можливості зафіксовувати інцидент на відео чи аудіо.

Залежно від ситуації, провідник може запропонувати кілька варіантів її вирішення — або викликати поліцію на наступній станції, чи розсадити пасажирів, між якими виникли гострі суперечки. Правоохоронці складають відповідний протокол на порушника та мають право його затримати.

У випадку, якщо начальник потяга чи провідник не відреагував належним чином на ситуацію, можна звернутись на гарячу лінію УЗ — 0800 503 111.

Раніше ми розповідали, що за численними запитами Укрзалізниця продовжила маршрут флагманського потягу "Гуцульщина" №95/96 Київ — Ясіня, який тепер курсуватиме до Рахова.

Також провідник пояснив, як діяти у випадку, якщо ви в потязі Укрзалізниці проспали свою станцію. 

Укрзалізниця подорож конфлікт безпека туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
