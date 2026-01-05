Подорож з УЗ — що робити пасажирам у випадку конфлікту

Пасажири Укрзалізниці. Фото: t.me/UkrzalInfo

Українці часто мандрують потягами Укрзалізниці, адже це доступний та безпечний вид транспорту. Проте жоден пасажир не застрахований від гострих конфліктів у вагоні, і в такій ситуації важливо розуміти, як діяти.

Про те, що робити пасажирам у випадку конфліктних ситуацій, розповів провідник УЗ Сергій Ріпа в інтерв’ю РБК-Україна.

Безпека в потягах УЗ

Працівник розповів, що попри його 15-річний досвід, серйозні конфлікти в потязі ставалися дуже рідко, проте якщо вони все ж таки виникають — краще одразу звертатися до провідників.

Зокрема, провідники мають спецзв’язок із начальником поїзда. Він за потреби може викликати воєнізовану охорону.

Працівник залізниці також розповів, що у модернізованих та нових вагонах встановлені спеціальні "тривожні кнопки". Вони розмішені поруч із регулюванням світла. Провідник також радить за можливості зафіксовувати інцидент на відео чи аудіо.

Залежно від ситуації, провідник може запропонувати кілька варіантів її вирішення — або викликати поліцію на наступній станції, чи розсадити пасажирів, між якими виникли гострі суперечки. Правоохоронці складають відповідний протокол на порушника та мають право його затримати.

У випадку, якщо начальник потяга чи провідник не відреагував належним чином на ситуацію, можна звернутись на гарячу лінію УЗ — 0800 503 111.

