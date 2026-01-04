Відео
Головна Транспорт Туристів можуть висадити з літака без жодних пояснень — деталі

Туристів можуть висадити з літака без жодних пояснень — деталі

Ua ru
Дата публікації: 4 січня 2026 15:15
Чому можуть висадити з літака туриста — причини
Аеропорт. Ілюстративне фото: freepik.com

Мало хто з туристів здогадується, що їх навіть без жодного порушення можуть висадити з літака. Зокрема, якщо вашим рейсом подорожує повітряний маршал, вас можуть без жодних попереджень зняти з рейсу.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Чому можуть висадити з літака

Зазначається, що повітряні маршали — це працівники правоохоронних органів під прикриттям, які працюють для запобігання захоплення літаків.  Робота авіамаршала полягає у виявленні будь-яких загроз на борту літака та врегулюванні інцидентів.

Країни, які співпрацюють з маршалами, з міркувань безпеки приховують інформацію про їхні польоти. Таким чином, мандрівнику навіть не повідомлять, що він поступився місцем авіамаршалу, оскільки пасажирам не можна знати, коли він перебуває на борту їхнього рейсу. Проте пасажиру в обов'язковому порядку компенсують вартість квитка чи пересаджують на найближчий рейс.

Нагадаємо, раніше дослідники проаналізували майже мільйон відгуків на TripAdvisor про 10 авіакомпаній та з'ясували, які з них найчастіше отримували скарги через тісні сидіння

Також ми писали, що вже із початку наступного року пасажири однієї з найбільших у світі бюджетних авіакомпаній змушені будуть оплачувати два місця. 

аеропорти подорож літаки туризм корисні поради
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
