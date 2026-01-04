Видео
Видео

Главная Транспорт Туристов могут высадить из самолета без всяких объяснений

Дата публикации 4 января 2026 15:15
Почему могут высадить из самолета туриста — причины
Аэропорт. Иллюстративное фото: freepik.com

Мало кто из туристов догадывается, что их даже без всякого нарушения могут высадить с самолета. В частности, если вашим рейсом путешествует воздушный маршал, вас могут без всяких предупреждений снять с рейса.

Об этом пишет Daily Mail.

Почему могут высадить с самолета

Отмечается, что воздушные маршалы — это работники правоохранительных органов под прикрытием, которые работают для предотвращения захвата самолетов. Работа авиамаршала заключается в выявлении любых угроз на борту самолета и урегулировании инцидентов.

Страны, которые сотрудничают с маршалами, из соображений безопасности скрывают информацию об их полетах. Таким образом, путешественнику даже не сообщат, что он уступил место авиамаршалу, поскольку пассажирам нельзя знать, когда он находится на борту их рейса. Однако пассажиру в обязательном порядке компенсируют стоимость билета или пересаживают на ближайший рейс.

Напомним, ранее исследователи проанализировали почти миллион отзывов на TripAdvisor о 10 авиакомпаниях и выяснили, какие из них чаще всего получали жалобы из-за тесных сидений.

Также мы писали, что уже с начала следующего года пассажиры одной из крупнейших в мире бюджетных авиакомпаний вынуждены будут оплачивать два места.

аэропорты путешествие самолеты туризм полезные советы
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
