Почему могут высадить из самолета туриста — причины

Мало кто из туристов догадывается, что их даже без всякого нарушения могут высадить с самолета. В частности, если вашим рейсом путешествует воздушный маршал, вас могут без всяких предупреждений снять с рейса.

Об этом пишет Daily Mail.

Почему могут высадить с самолета

Отмечается, что воздушные маршалы — это работники правоохранительных органов под прикрытием, которые работают для предотвращения захвата самолетов. Работа авиамаршала заключается в выявлении любых угроз на борту самолета и урегулировании инцидентов.

Страны, которые сотрудничают с маршалами, из соображений безопасности скрывают информацию об их полетах. Таким образом, путешественнику даже не сообщат, что он уступил место авиамаршалу, поскольку пассажирам нельзя знать, когда он находится на борту их рейса. Однако пассажиру в обязательном порядке компенсируют стоимость билета или пересаживают на ближайший рейс.

