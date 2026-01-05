Податки для туристів у 2026 році — в яких країнах та містах зростуть

Рецепція готелю. Фото: freepik.com

Багато країн ведуть боротьбу із негативним впливом (заподіяння шкоди екології, вищі ціни на житло та інше) надмірного туризму. Щоб пом'якшити ці наслідки, уряди по всьому світу вводять туристичні податки, а зібрані кошти спрямовують на програми, які можуть допомогти місцевим жителям.

Про це пише Daily Express.

Бухарест (Румунія)

Столиця країни останнім часом стає дедалі популярнішим місцем для мандрівників. Бухарест називають "Маленьким Парижем" через архітектурну схожість із французьким містом. Новий туристичний податок становитиме 10 румунських леїв (2 євро) за ніч. Додаткова плата буде стягуватися готелем чи онлайн-платформою для бронювання, зокрема й Airbnb.

Таїланд

Таїланд вже кілька років планує ввести туристичний податок, і нарешті він має набути чинності в середині 2026 року. Плата становитиме 300 батів (7 євро) для пасажирів, які прибувають повітряним транспортом, але якщо ви прибуваєте морем, то вона становитиме 150 батів (3,5 євро).

Норвегія

Уряд країни надав місцевим органам влади право вирішувати, чи вводити 3% туристичний податок на ночівлю в готелях та круїзи. Протягом 2026 року кожен муніципалітет повинен буде вирішити, чи приєднатися до цієї схеми, і подати заявку, продемонструвавши вплив туризму на свій регіон.

Кіото (Японія)

В невеликому японському місті Кіото туристичні податки зростуть із 1 березня 2026 року, щоб збалансувати кількість відвідувачів і зібрати кошти для збереження свого унікального спадку. Нові податки на проживання будуть диференціюватися залежно від вартості ночівлі, причому вищі податки будуть стягуватися з розкішних готелів. Для номерів вартістю до 6 000 єн за ніч податок залишиться на рівні 200 єн (близько 1 євро), але для номерів вартістю до 20 000 єн за ніч податок подвоїться до 400 єн (близько 2 євро). В найрозкішніших номерах, вартість яких перевищує 100 000 єн, податок збільшиться вдесятеро і становитиме 10 000 єн за ніч (приблизно 54 євро).

