Налоги для туристов в 2026 году — в каких странах и городах вырастут

Рецепция отеля. Фото: freepik.com

Многие страны ведут борьбу с негативным влиянием (нанесение вреда экологии, более высокие цены на жилье и прочее) чрезмерного туризма. Чтобы смягчить эти последствия, правительства по всему миру вводят туристические налоги, а собранные средства направляют на программы, которые могут помочь местным жителям.

Об этом пишет Daily Express.

Бухарест (Румыния)

Столица страны в последнее время становится все более популярным местом для путешественников. Бухарест называют "Маленьким Парижем" из-за архитектурного сходства с французским городом. Новый туристический налог составит 10 румынских леев (2 евро) за ночь. Дополнительная плата будет взиматься отелем или онлайн-платформой для бронирования, в том числе и Airbnb.

Таиланд

Таиланд уже несколько лет планирует ввести туристический налог, и наконец он должен вступить в силу в середине 2026 года. Плата составит 300 батов (7 евро) для пассажиров, прибывающих воздушным транспортом, но если вы прибываете морем, то она составит 150 батов (3,5 евро).

Норвегия

Правительство страны предоставило местным органам власти право решать, вводить ли 3% туристический налог на ночлег в отелях и круизы. В течение 2026 года каждый муниципалитет должен будет решить, присоединиться ли к этой схеме, и подать заявку, продемонстрировав влияние туризма на свой регион.

Киото (Япония)

В небольшом японском городе Киото туристические налоги вырастут с 1 марта 2026 года, чтобы сбалансировать количество посетителей и собрать средства для сохранения своего уникального наследия. Новые налоги на проживание будут дифференцироваться в зависимости от стоимости ночлега, причем более высокие налоги будут взиматься с роскошных отелей. Для номеров стоимостью до 6 000 иен за ночь налог останется на уровне 200 иен (около 1 евро), но для номеров стоимостью до 20 000 иен за ночь налог удвоится до 400 иен (около 2 евро). В самых роскошных номерах, стоимость которых превышает 100 000 иен, налог увеличится в десять раз и составит 10 000 иен за ночь (примерно 54 евро).

