Як швидше дістатися до аеропорту Будапешту — оптимальний маршрут

Через закрите небо багато українців вимушені літати на улюблені курорти через аеропорти різних європейських країн. Нерідко місцем вильоту наші громадяни обирають столицю Угорщини Будапешт, звідки можна дістатись до багатьох куточків світу авіакомпаніями та лоукостерами.

Про те, як дістатись до аеропорту Будапешта із вокзалу, пише cestee.com.ua.

Маршрут до головного аеропорту Угорщини

У Будапешті знаходиться міжнародний аеропорт імені Ференца Ліста. Він розташований за 20 км від центру і поряд з об’їзною дорогою М0. До нього із вокзалу можна дістатися на автобусі й метро, дорога займає в середньому 45-65 хвилин. Зупинка громадського транспорту розташована поблизу залу прильоту.

Найкращим варіантом дістатись до аеропорту з залізничного вокзалу буде спочатку на метро. У Будапешті є кілька великих залізничних вокзалів Keleti pályaudvar, Nyugati pályaudvar та Déli pályaudvar. З будь-якого з них вам потрібно дістатись до станції Deák Ferenc Tér та пересісти на автобус 100E.

Квитки вартують орієнтовно 2200 форинтів (приблизно 280 гривень). Такий маршрут в середньому займає 50-60 хвилин. Метро курсує 24/7, а ось швидкісна лінія 100E відкрита для пасажирів із 4.20 ранку та зачиняється о 00.30.

Як дістатись до аеропорту Будапешта. Фото: скриншот

