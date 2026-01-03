Відео
Як дістатися до аеропорту Будапешту з вокзалу — зручний маршрут

Дата публікації: 3 січня 2026 17:55
Як швидше дістатися до аеропорту Будапешту — оптимальний маршрут
Аеропорт імені Ференца Ліста. Фото: budapest.org

Через закрите небо багато українців вимушені літати на улюблені курорти через аеропорти різних європейських країн. Нерідко місцем вильоту наші громадяни обирають столицю Угорщини Будапешт, звідки можна дістатись до багатьох куточків світу авіакомпаніями та лоукостерами.

Про те, як дістатись до аеропорту Будапешта із вокзалу, пише cestee.com.ua.

Читайте також:

Маршрут до головного аеропорту Угорщини

У Будапешті знаходиться міжнародний аеропорт імені Ференца Ліста. Він розташований за 20 км від центру і поряд з об’їзною дорогою М0. До нього із вокзалу можна дістатися на автобусі й метро, дорога займає в середньому 45-65 хвилин. Зупинка громадського транспорту розташована поблизу залу прильоту. 

Найкращим варіантом дістатись до аеропорту з залізничного вокзалу буде спочатку на метро. У Будапешті є кілька великих залізничних вокзалів Keleti pályaudvar, Nyugati pályaudvar та Déli pályaudvar. З будь-якого з них вам потрібно дістатись до станції Deák Ferenc Tér та пересісти на автобус 100E.

Квитки вартують орієнтовно 2200 форинтів (приблизно 280 гривень). Такий маршрут в середньому займає 50-60 хвилин. Метро курсує 24/7, а ось швидкісна лінія 100E відкрита для пасажирів із 4.20 ранку та зачиняється о 00.30.

Аеропорт Будапешт - фото 1
Як дістатись до аеропорту Будапешта. Фото: скриншот

Раніше ми розповідали, що в аеропортах Дубая запровадили суворі правила перевезення ручної поклажі з метою оптимізації роботи та дотримання стандартів безпеки.

Також ми писали, сумку якого розміру можна брати в літак лоукостерів Wizz Air та  Ryanair без додаткової плати.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
