Найзручніші місця в літаку — які обирати під час бронювання квитків

Кожен пасажир, який хоч раз літав на далекі відстані, добре знає, як неприємно перебувати у літаку протягом тривалого часу. Зіпсувати політ може також сусід, який сидить за вами й безперервно стукає по вашому кріслі, особливо коли ви намагаєтеся заснути.

Досвідчений мандрівник поділився своїм геніальним трюком, який допоможе комфортно літати навіть під час далекомагістральних рейсів. Зокрема, секрет полягає в тому, щоб уникати місць, які зазвичай вважаються "найкращими" в літаку.

Найкраще обирати місця біля вікна в самому кінці літака, прямо біля туалетів — вони є найспокійнішими. Зокрема, за заднім рядом сидінь ніхто не буде сидіти та бити ногами у ваше крісло. Окрім того, саме на задньому ряду зручно притулитися до кутової стінки, щоб нормально виспатися.

Окрім того, пасажири часто намагаються уникати задніх рядів і є ймовірність, що ви зможете зручно розлягтися на вільних місцях.

