Туристам назвали найкращі місця для далеких авіарейсів

Дата публікації: 16 січня 2026 17:55
Найзручніші місця в літаку — які обирати під час бронювання квитків
Пасажири в літаку. Фото: Pexels

Кожен пасажир, який хоч раз літав на далекі відстані, добре знає, як неприємно перебувати у літаку протягом тривалого часу. Зіпсувати політ може також сусід, який сидить за вами й безперервно стукає по вашому кріслі, особливо коли ви намагаєтеся заснути.

Про це пише Daily Express.

Найкращий ряд в літаку

Досвідчений мандрівник поділився своїм геніальним трюком, який допоможе комфортно літати навіть під час далекомагістральних рейсів. Зокрема, секрет полягає в тому, щоб уникати місць, які зазвичай вважаються "найкращими" в літаку.

Найкраще обирати місця біля вікна в самому кінці літака, прямо біля туалетів — вони є найспокійнішими. Зокрема, за заднім рядом сидінь ніхто не буде сидіти та бити ногами у ваше крісло. Окрім того, саме на задньому ряду зручно притулитися до кутової стінки, щоб нормально виспатися.

Окрім того, пасажири часто намагаються уникати задніх рядів і є ймовірність, що ви зможете зручно розлягтися на вільних місцях. 

Раніше ми розповідали про компанії із найкращим бізнес-класом, які можуть похвалитися якісним обслуговуванням, розкішними кріслами в салоні та іншими зручностями під час польоту.

Також ми писали, що вже із початку наступного року пасажири однієї з найбільших у світі бюджетних авіакомпаній змушені будуть оплачувати два місця. 

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
