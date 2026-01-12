Зміни роботи авіакомпаній — які оновлення очікуються у 2026 році

Аеропорт. Фото: pexels.com

Компанія AirAdvisor, що займається компенсаціями за рейси, проаналізувала зміни в авіаперевезеннях, які вплинуть на пасажирів у 2026 році. Зокрема, експерти пояснили, чому найближчим часом можуть зрости ціни на квитки.

Про це пише Daily Mail.

Реклама

Читайте також:

В літаках майже зникнуть пусті місця

У 2026 році очікується, що літаки літатимуть із вищим відсотком заповнених місць. Водночас авіакомпанії не можуть збільшувати пропускну здатність так швидко, як відновлюється попит, через затримки з поставками літаків та постійну нестачу пілотів у Європі та за її межами.

Більшість основних рейсів цього року будуть майже повністю заповнені, тож дешеві авіаквитки цього року стануть ще менш доступними.

Платна ручна поклажа

Доступ до верхніх багажних полиць в літаках все частіше залежить від того, який пакет квитків купують мандрівники, від їхнього статусу лояльності або від того, чи мають вони відповідну кредитну картку авіакомпанії.

Деякі авіаперевізники зараз починають надавати гарантоване місце у верхній багажній полиці за окрему плату, так само як вони продають місця з додатковим простором для ніг. Тож цього року треба уважніше читати дрібний шрифт умов авіакомпаній, щоб за невелику валізу не довелося сильно переплачувати.

Штучний інтелект

Авіакомпанії та аеропорти все активніше користуються штучним інтелектом. За допомогою його інструментів вони повідомляють пасажирам про рейси, які найімовірніше затримаються або будуть скасовані. Окремі програми також оптимізують розподіл вільних місць між пасажирами та вирішують, на який рейс краще пересадити мандрівників у випадку форс-мажорів.

Додаткові екологічні збори

Авіакомпанії відчувають все більший тиск з боку регуляторних органів, інвесторів та громадськості щодо використання більш екологічного палива, яке є значно дорожчим за традиційне авіаційне паливо. Найпростіший спосіб для авіакомпаній вирішити всі ці питання — включати екологічні збори до вартості квитка, тож польоти можуть стати цього року дорожчими.

Раніше ми розповідали про компанії із найкращим бізнес-класом, які можуть похвалитися якісним обслуговуванням, розкішними кріслами в салоні та іншими зручностями під час польоту.

Також ми писали, що вже із початку наступного року пасажири однієї з найбільших у світі бюджетних авіакомпаній змушені будуть оплачувати два місця.