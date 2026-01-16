Видео
Туристам назвали самые лучшие места для дальних авиарейсов

Туристам назвали самые лучшие места для дальних авиарейсов

Дата публикации 16 января 2026 17:55
Самые удобные места в самолете — какие выбирать при бронировании билетов
Пассажиры в самолете. Фото: Pexels

Каждый пассажир, который хоть раз летал на дальние расстояния, хорошо знает, как неприятно находиться в самолете в течение длительного времени. Испортить полет может также сосед, который сидит за вами и непрерывно стучит по вашему креслу, особенно когда вы пытаетесь заснуть.

Об этом пишет Daily Express.

Читайте также:

Лучший ряд в самолете

Опытный путешественник поделился своим гениальным трюком, который поможет комфортно летать даже во время дальнемагистральных рейсов. В частности, секрет заключается в том, чтобы избегать мест, которые обычно считаются "лучшими" в самолете.

Лучше всего выбирать места у окна в самом конце самолета, прямо возле туалетов — они являются самыми спокойными. В частности, за задним рядом сидений никто не будет сидеть и бить ногами в ваше кресло. Кроме того, именно на заднем ряду удобно прислониться к угловой стенке, чтобы нормально выспаться.

Кроме того, пассажиры часто стараются избегать задних рядов и есть вероятность, что вы сможете удобно разлечься на свободных местах.

Ранее мы рассказывали о компаниях с лучшим бизнес-классом, которые могут похвастаться качественным обслуживанием, роскошными креслами в салоне и другими удобствами во время полета.

Также мы писали, что уже с начала следующего года пассажиры одной из крупнейших в мире бюджетных авиакомпаний вынуждены будут оплачивать два места.

Автор:
Анна Куделюк
Автор:
Анна Куделюк
