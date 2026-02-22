Відео
Головна Транспорт Туристам можуть зірвати поїздки до Італії та Бельгії — що потрібно знати

Туристам можуть зірвати поїздки до Італії та Бельгії — що потрібно знати

Ua ru
Дата публікації: 22 лютого 2026 14:16
Туристи в Італії та Бельгії можуть застрягти в аеропортах через страйки
В Бельгії та Італії попередили про страйки в аеропортах. Фото: Euronews, Aeroportimilano. Колаж: Новини.LIVE

Туристів, які збираються до Італії чи Бельгії, попереджають про можливі перебої з рейсами через страйки працівників авіаційної галузі. Акції протесту заплановані на 26 лютого  та 12 березня.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Euronews.

Читайте також:

Хто прийме участь у страйках

Йдеться про страйк пілотів, бортпровідників і наземний персонал кількох авіакомпаній. Імовірно, до протестів приєднаються працівники служби безпеки аеропортів, обробки багажу та диспетчери.

Очікується, що в Італії співробітники Vueling та easyJet, які входять до профспілки USB, припинять роботу з 10:00 до 17:00. Частина працівників інших профспілок авіагалузі та персонал ITA Airways планують страйк на весь день.

При цьому лише ITA Airways має 314 запланованих рейсів на 26 лютого. До протестів можуть долучитися й наземні служби в аеропортах Брешія Монтік’яри, Мілан Лінате та Мілан Мальпенса.

Аеропорт Brussels Airport в Бельгії також готується до серйозних перебоїв у роботі через загальнонаціональний страйк, запланований на 12 березня. Акція триватиме 24 години та призведе до масових скасувань і затримок рейсів. Подібні протести у 2025 році вже спричинили масштабний колапс авіасполучення.

До страйку долучаються провідні бельгійські профспілки – FGTB/ABVV, CSC/ACV та CGSLB/ACLVB. Вони виступають проти неоплачуваної праці та пенсійної реформи.  

Подальші страйки

Окремо повідомляється, що в березні ще один страйк можуть провести працівники державної італійської компанії Enav, яка відповідає за управління повітряним простором країни.

Наразі тривають переговори урядів Італії та Бельгії з профспілками. Тим, хто має квитки на рейси в/із аеропорти Мілана та Брюселя 26 лютого та 12 березня, рекомендують заздалегідь перебронювати подорож на іншу дату або зв’язатися зі своїм перевізником чи туристичним оператором.

Що ще варто знати українцям

Німецька авіакомпанія Lufthansa 12 лютого через одноденний страйк зняла з табло сотні рейсів. 

Під обмеження потрапили не лише пасажирські рейси, а й сотні вантажних. Німецька асоціація аеропортів повідомила, що понад 460 рейсів не вилетіли.

Загалом в аеропортах Німеччини застрягли понад 140 000 пасажирів, а фінансові втрати сягнули приблизно 27 мільйонів євро.

Раніше ми писали, що одна з авіакомпанії Європи почала стягувати космічні штрафи за валізи нестандартної форми. В компанії попередили, що за порушення нових вимог передбачається штраф від 60 (приблизно 3000 гривень) до 145 євро (приблизно 7500 гривень).

Також ми повідомляли, що в ЄС екстренно вводять план захисту аеропортів та залізниць від дронів. Це буде зроблено за допомогою мереж 5G. 

Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
