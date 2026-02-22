Туристи в Італії та Бельгії можуть застрягти в аеропортах через страйки

В Бельгії та Італії попередили про страйки в аеропортах. Фото: Euronews, Aeroportimilano. Колаж: Новини.LIVE

Туристів, які збираються до Італії чи Бельгії, попереджають про можливі перебої з рейсами через страйки працівників авіаційної галузі. Акції протесту заплановані на 26 лютого та 12 березня.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Euronews.

Хто прийме участь у страйках

Йдеться про страйк пілотів, бортпровідників і наземний персонал кількох авіакомпаній. Імовірно, до протестів приєднаються працівники служби безпеки аеропортів, обробки багажу та диспетчери.

Очікується, що в Італії співробітники Vueling та easyJet, які входять до профспілки USB, припинять роботу з 10:00 до 17:00. Частина працівників інших профспілок авіагалузі та персонал ITA Airways планують страйк на весь день.

При цьому лише ITA Airways має 314 запланованих рейсів на 26 лютого. До протестів можуть долучитися й наземні служби в аеропортах Брешія Монтік’яри, Мілан Лінате та Мілан Мальпенса.

Аеропорт Brussels Airport в Бельгії також готується до серйозних перебоїв у роботі через загальнонаціональний страйк, запланований на 12 березня. Акція триватиме 24 години та призведе до масових скасувань і затримок рейсів. Подібні протести у 2025 році вже спричинили масштабний колапс авіасполучення.

До страйку долучаються провідні бельгійські профспілки – FGTB/ABVV, CSC/ACV та CGSLB/ACLVB. Вони виступають проти неоплачуваної праці та пенсійної реформи.

Подальші страйки

Окремо повідомляється, що в березні ще один страйк можуть провести працівники державної італійської компанії Enav, яка відповідає за управління повітряним простором країни.

Наразі тривають переговори урядів Італії та Бельгії з профспілками. Тим, хто має квитки на рейси в/із аеропорти Мілана та Брюселя 26 лютого та 12 березня, рекомендують заздалегідь перебронювати подорож на іншу дату або зв’язатися зі своїм перевізником чи туристичним оператором.

Що ще варто знати українцям

