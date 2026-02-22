Видео
Туристам могут сорвать поездки в Бельгию и Италию из-за страйков — причины

Ua ru
Дата публикации 22 февраля 2026 14:16
Украинские туристы в Бельгии и Италии могут застрять в аэропортах из-за забастовок
В Бельгии и Италии предупредили о забастовках в аэропортах. Фото: Euronews, Aeroportimilano. Коллаж: Новини.LIVE

Туристов, которые планируют путешествия в Италию или Бельгию, предупреждают о возможных перебоях с рейсами. Это связано с забастовками работников авиационной отрасли, акции протеста которых запланированы на 26 февраля и 12 марта.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Euronews.

Кто примет участие в забастовках

Речь идёт о забастовке пилотов, бортпроводников и наземного персонала нескольких авиакомпаний. Предположительно, к протестам присоединятся работники службы безопасности аэропортов, обработки багажа и диспетчеры.

Ожидается, что в Италии сотрудники Vueling и easyJet, которые входят в профсоюз USB, прекратят работу с 10:00 до 17:00. Часть работников других профсоюзов авиаотрасли и персонал ITA Airways планируют забастовку на весь день.

При этом только ITA Airways имеет 314 запланированных рейсов на 26 февраля. К протестам могут присоединиться и наземные службы в аэропортах Брешия Монтикьяри, Милан Линате и Милан Мальпенса.

Аэропорт Brussels Airport в Бельгии также готовится к серьезным перебоям в работе из-за общенациональной забастовки, запланированной на 12 марта. Акция продлится 24 часа и приведет к массовым отменам и задержкам рейсов. Подобные протесты в 2025 году уже вызвали масштабный коллапс авиасообщения.

К забастовке присоединяются ведущие бельгийские профсоюзы — FGTB/ABVV, CSC/ACV и CGSLB/ACLVB. Они выступают против неоплачиваемого труда и пенсионной реформы.

Дальнейшие забастовки

Отдельно сообщается, что в марте еще одну забастовку могут провести работники государственной итальянской компании Enav, которая отвечает за управление воздушным пространством страны.

Сейчас продолжаются переговоры правительств Италии и Бельгии с профсоюзами. Тем, кто имеет билеты на рейсы в/из аэропорты Милана и Брюсселя 26 февраля и 12 марта, рекомендуют заранее перебронировать путешествие на другую дату или связаться со своим перевозчиком или туристическим оператором.

Что еще стоит знать украинцам

Немецкая авиакомпания Lufthansa 12 февраля из-за однодневной забастовки сняла с табло сотни рейсов.

Под ограничения попали не только пассажирские рейсы, но и сотни грузовых. Немецкая ассоциация аэропортов сообщила, что более 460 рейсов не вылетели.

Всего в аэропортах Германии застряли более 140 000 пассажиров, а финансовые потери составили примерно 27 миллионов евро.

Ранее мы писали, что одна из авиакомпании Европы начала взимать космические штрафы за чемоданы нестандартной формы. В компании предупредили, что за нарушение новых требований предусматривается штраф от 60 (примерно 3000 гривен) до 145 евро (примерно 7500 гривен).

Также мы сообщали, что в ЕС экстренно вводят план защиты аэропортов и железных дорог от дронов. Это будет сделано с помощью сетей 5G.

аэропорты Бельгия забастовка Милан Брюссель
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
