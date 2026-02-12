Відео
Дронова небезпека — в ЄС екстренно вводять план захисту інфраструктури

Ua ru
Дата публікації: 12 лютого 2026 16:00
Аеропорти й залізницю в ЄС прикриють мережами 5G від дронів — деталі
Дрон у повітрі. Фото: Freepik

Європейська Комісія планує посилити захист аеропортів, залізниці та іншої критичної інфраструктури від дронів. Це буде зроблено за допомогою мереж 5G.

Технології мобільного зв’язку почнуть використовувати для моніторингу повітряного простору в режимі реального часу, пише Новини.LIVE з посиланням на ЦТС.

Читайте також:

Як працюватиме система

В ЄС планують запровадити цифрові зони, де польоти будуть заборонені, і зробити реєстрацію безпілотників обов’язковою. 

Суть у тому, що частина дронів працює з SIM-картками. А це означає, що їх можна "бачити" через мобільні мережі. Крім того, антени 5G можуть виконувати роль своєрідних радарів: вони здатні приймати сигнали, які відбиваються від об’єктів у повітрі. Якщо траєкторія виглядає підозрілою, система сигналізуватиме службам.

Єдині правила для всіх країн

У ЄС хочуть, щоб усі країни однаково відображали обмеження повітряного простору у цифровому форматі. Йдеться про території над електростанціями, військовими об’єктами, аеропортами. Тобто щоб не було розривів у правилах від країни до країни.

Чому Європі знадобився захист від дронів

Тема не нова, але останнім часом стала набагато гострішою. Минулого року в Європі не раз фіксували дрони поблизу аеропортів — через це зупиняли рейси. Так було в Берліні, Бремені, Ганновері, Брюсселі, Осло, Копенгагені, на Майорці. При цьому навіть кілька годин паузи в роботі аеропорту — це сотні змінених рейсів і тисячі пасажирів.

У Німеччині вже створили спільний центр захисту від безпілотників, де координують роботу федеральної та регіональної влади. Тепер подібне ноу-хау хочуть масштабувати на рівень усього ЄС.

Раніше ми писали про розкішний міжнародний аеропорт Дубая (DXB), що є головним транспортним вузлом Об'єднаних Арабських Еміратів. Він розташований в Аль-Гархуді, приблизно в 14 км від знаменитої вежі Бурдж-Халіфа.

Також ми писали, що подорожі з аеропорту Кракова стали простішими — там запрацювали нові правила перевірки багажу. Сталося це після встановлення сучасних комп’ютерних сканерів безпеки. 

Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
