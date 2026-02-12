Аеропорти й залізницю в ЄС прикриють мережами 5G від дронів — деталі

Дронова небезпека — в ЄС екстренно вводять план захисту інфраструктури
Європейська Комісія планує посилити захист аеропортів, залізниці та іншої критичної інфраструктури від дронів. Це буде зроблено за допомогою мереж 5G.
Технології мобільного зв’язку почнуть використовувати для моніторингу повітряного простору в режимі реального часу, пише Новини.LIVE з посиланням на ЦТС.
Як працюватиме система
В ЄС планують запровадити цифрові зони, де польоти будуть заборонені, і зробити реєстрацію безпілотників обов’язковою.
Суть у тому, що частина дронів працює з SIM-картками. А це означає, що їх можна "бачити" через мобільні мережі. Крім того, антени 5G можуть виконувати роль своєрідних радарів: вони здатні приймати сигнали, які відбиваються від об’єктів у повітрі. Якщо траєкторія виглядає підозрілою, система сигналізуватиме службам.
Єдині правила для всіх країн
У ЄС хочуть, щоб усі країни однаково відображали обмеження повітряного простору у цифровому форматі. Йдеться про території над електростанціями, військовими об’єктами, аеропортами. Тобто щоб не було розривів у правилах від країни до країни.
Чому Європі знадобився захист від дронів
Тема не нова, але останнім часом стала набагато гострішою. Минулого року в Європі не раз фіксували дрони поблизу аеропортів — через це зупиняли рейси. Так було в Берліні, Бремені, Ганновері, Брюсселі, Осло, Копенгагені, на Майорці. При цьому навіть кілька годин паузи в роботі аеропорту — це сотні змінених рейсів і тисячі пасажирів.
У Німеччині вже створили спільний центр захисту від безпілотників, де координують роботу федеральної та регіональної влади. Тепер подібне ноу-хау хочуть масштабувати на рівень усього ЄС.
