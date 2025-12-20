Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиМодаЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Турист таємно зняв метро в КНДР — відео

Турист таємно зняв метро в КНДР — відео

Ua ru
Дата публікації: 20 грудня 2025 07:55
Який вигляд має метро в КНДР, де править Кім Чен Ин — відео
Метро в Північній Кореї. Фото: youngpioneertours.com

Метрополітен у столиці Північної Кореї Пхеньяні є найглибшим у світі. Він нараховує 17 станцій, які простягається на коліях довжиною 22 кілометри. Британський YouTube-блогер Гаррі Джаггард зізнався, що його здивувало в корейському метро.

Відповідний ролик був опублікований в TikTok.

Реклама
Читайте також:

Метро в КНДР

Однією з речей, яка найбільше вразила молодого мандрівника, була ціна проїзду. Вона становила 100 північнокорейських вон, що еквівалентно 0,07 долара США або 0,062 євро.

Гаррі Джаггард також звернув увагу на статуї та портрети лідерів країни, які можна побачити на всіх станціях. У вагонах поїздів висять портрети корейських диктаторів Кім Ір Сена і Кім Чен Іра.

Мандрівник зазначив, що вагони дуже старі і зроблені ще за часів Радянського Союзу. Окрім того, коли він їхав у вагоні, корейці побоювалися його та тримали дистанцію, хоча транспорт був доволі переповнений.

Будівництво метро в Пхеньяні розпочалося в 1973 році. Система має дві лінії — лінію Чолліма, яка проходить з півночі на південь, і лінію Хьоксін — зі сходу на захід. 

Раніше ми розповідали, що Саудівська Аравія та Катар запустили проєкт будівництва високошвидкісної електричної залізниці, яка з'єднає столиці країн Ер-Ріяд і Доху.

Також ми писали, що незабаром у Франції запустять новий швидкісний поїзд, який з'єднає 6 неймовірних міст, які часто залишаються поза увагою туристів.

метро КНДР Кім Чен Ин соцмережі Північна Корея
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації