Який вигляд має метро в КНДР, де править Кім Чен Ин — відео

Метрополітен у столиці Північної Кореї Пхеньяні є найглибшим у світі. Він нараховує 17 станцій, які простягається на коліях довжиною 22 кілометри. Британський YouTube-блогер Гаррі Джаггард зізнався, що його здивувало в корейському метро.

Відповідний ролик був опублікований в TikTok.

Метро в КНДР

Однією з речей, яка найбільше вразила молодого мандрівника, була ціна проїзду. Вона становила 100 північнокорейських вон, що еквівалентно 0,07 долара США або 0,062 євро.

Гаррі Джаггард також звернув увагу на статуї та портрети лідерів країни, які можна побачити на всіх станціях. У вагонах поїздів висять портрети корейських диктаторів Кім Ір Сена і Кім Чен Іра.

Мандрівник зазначив, що вагони дуже старі і зроблені ще за часів Радянського Союзу. Окрім того, коли він їхав у вагоні, корейці побоювалися його та тримали дистанцію, хоча транспорт був доволі переповнений.

Будівництво метро в Пхеньяні розпочалося в 1973 році. Система має дві лінії — лінію Чолліма, яка проходить з півночі на південь, і лінію Хьоксін — зі сходу на захід.

