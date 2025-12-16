Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Турист таємно показав аеропорт в КНДР — чим здивувало відео

Турист таємно показав аеропорт в КНДР — чим здивувало відео

Ua ru
Дата публікації: 16 грудня 2025 17:49
Який вигляд має аеропорт КНДР, де править Кім Чен Ин — відео
Аеропорт в КНДР. Фото: скриншот

Одному з туристів вдалося потрапити до найізольованішої країни світу — Північної Кореї. Він зняв на камеру телефона аеропорт Пхеньяна зсередини та показав, хто зустрічає мандрівників.

Відповідне відео опублікував therealestclipper в TikTok.

Реклама
Читайте також:

Аеропорт в КНДР

На опублікованих кадрах помітно, що приміщення аеропорту велике, проте в ньому небагато людей. Зокрема, персоналу в рази більше за пасажирів. У працівників аеропорту форма у кольорах хакі, а також стримані темно-сині класичні костюми.

На інформаційному табло зазначена інформація лише про 2 авіарейси. Так само на багажній стрічці лежать багато валіз, при тому, що біля неї стоїть пару людей. В приміщенні працюють плазмові телевізори, які транслюють кіно. А ось інформаційні стенди — не працюють.

В аеропорту не має кав'ярень та ресторанів, а зал очікування — майже пустий.

Раніше ми розповідали, що в аеропортах Іспанії посилили заходи безпеки для боротьби із безпритульними у терміналах. Зокрема, було запроваджено нове правило, яке вплине на туристів. 

Також ми писали, що в аеропортах Португалії очікується транспортний хаос, оскільки найближчими днями в ній пройдуть страйки працівників. Вони можуть суттєво вплинути на роботу транспорту.

аеропорти подорож соцмережі відео Північна Корея
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації