Який вигляд має аеропорт КНДР, де править Кім Чен Ин — відео

Одному з туристів вдалося потрапити до найізольованішої країни світу — Північної Кореї. Він зняв на камеру телефона аеропорт Пхеньяна зсередини та показав, хто зустрічає мандрівників.

Відповідне відео опублікував therealestclipper в TikTok.

На опублікованих кадрах помітно, що приміщення аеропорту велике, проте в ньому небагато людей. Зокрема, персоналу в рази більше за пасажирів. У працівників аеропорту форма у кольорах хакі, а також стримані темно-сині класичні костюми.

На інформаційному табло зазначена інформація лише про 2 авіарейси. Так само на багажній стрічці лежать багато валіз, при тому, що біля неї стоїть пару людей. В приміщенні працюють плазмові телевізори, які транслюють кіно. А ось інформаційні стенди — не працюють.

В аеропорту не має кав'ярень та ресторанів, а зал очікування — майже пустий.

