Как выглядит метро в КНДР, где правит Ким Чен Ын — видео

Метрополитен в столице Северной Кореи Пхеньяне является самым глубоким в мире. Он насчитывает 17 станций, которые простирается на путях длиной 22 километра. Британский YouTube-блогер Гарри Джаггард признался, что его удивило в корейском метро.

Соответствующий ролик был опубликован в TikTok.

Метро в КНДР

Одной из вещей, которая больше всего поразила молодого путешественника, была цена проезда. Она составляла 100 северокорейских вон, что эквивалентно 0,07 доллара США или 0,062 евро.

Гарри Джаггард также обратил внимание на статуи и портреты лидеров страны, которые можно увидеть на всех станциях. В вагонах поездов висят портреты корейских диктаторов Ким Ир Сена и Ким Чен Ира.

Путешественник отметил, что вагоны очень старые и сделаны еще во времена Советского Союза. Кроме того, когда он ехал в вагоне, корейцы опасались его и держали дистанцию, хотя транспорт был довольно переполнен.

Строительство метро в Пхеньяне началось в 1973 году. Система имеет две линии — линию Чоллима, которая проходит с севера на юг, и линию Хёксин — с востока на запад.

