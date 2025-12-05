Аеропорти, які найчастіше гублять валізи пасажирів — перелік

Аеропорт. Ілюстративне фото: pexels.com

Перед довгочікуваною відпусткою ви у перечутті приємних вражень та нових емоцій. Ви мрієте поплавати в басейні, прогулятися затишними вуличками і просто добре провести час. Проте усі приємні враження може зіпсувати втрачена в аеропорту валіза.

Рейтингом аеропортів, які найчастіше гублять валізи пасажирів поділився Daily Mail.

Які аеропорти краще уникати

Експерти тревел-портала AirAdvisor дослідили 53 аеропорти світу. Фахівці проаналізували кількість пасажирів, пошук в Google за запитом "загублений багаж", погані відгуки і рейтинг аеропортів в Мережі.

На третьому місці рейтингу опинився Міжнародний аеропорт Дубай, який має найбільший пасажиропотік у світі. За минулий рік користувачі мережі залишили близько 5 000 запитів у Google щодо пошуку загубленого багажу та 37 поганих відгуків на Yelp.

Друге місце зайняв Міжнародний аеропорт імені Шарля де Голля у Парижі, який отримав 44 негативних відгуки на Yelp. Тут пасажири чекають на свій багаж близько 30 хвилин.

Найчастіше валізи туристів гублять в Лондонському аеропорті Хітроу, який зібрав найбільшу кількість негативних відгуків на Google.

