3 аеропорти, які найчастіше гублять речі пасажирів

Дата публікації: 5 грудня 2025 11:33
Аеропорти, які найчастіше гублять валізи пасажирів — перелік
Аеропорт. Ілюстративне фото: pexels.com

Перед довгочікуваною відпусткою ви у перечутті приємних вражень та нових емоцій. Ви мрієте поплавати в басейні, прогулятися затишними вуличками і просто добре провести час. Проте усі приємні враження може зіпсувати втрачена в аеропорту валіза.

Рейтингом аеропортів, які найчастіше гублять валізи пасажирів поділився Daily Mail

Читайте також:

Які аеропорти краще уникати

Експерти тревел-портала AirAdvisor дослідили 53 аеропорти світу. Фахівці проаналізували кількість пасажирів, пошук в Google за запитом "загублений багаж", погані відгуки і рейтинг аеропортів в Мережі.

На третьому місці рейтингу опинився Міжнародний аеропорт Дубай, який має найбільший пасажиропотік у світі. За минулий рік користувачі мережі залишили близько 5 000 запитів у Google щодо пошуку загубленого багажу та 37 поганих відгуків на Yelp.

Друге місце зайняв Міжнародний аеропорт імені Шарля де Голля у Парижі, який отримав 44 негативних відгуки на Yelp. Тут пасажири чекають на свій багаж близько 30 хвилин.

Найчастіше валізи туристів гублять в Лондонському аеропорті Хітроу, який зібрав найбільшу кількість негативних відгуків на Google.

Раніше тревел-блогерка розповіла, як швидко зареєструватись на рейс Ryanair онлайн. Компанія оптимізувала більшість процесів так, щоб пасажири витрачали менше часу та нервів при посадці на літак.

Також ми писали, сумку якого розміру можна брати в літак лоукостерів Wizz Air та  Ryanair без додаткової плати.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
