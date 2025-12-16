Как выглядит аэропорт КНДР, где правит Ким Чен Ын — видео

Аэропорт в КНДР. Фото: скриншот

Одному из туристов удалось попасть в самую изолированную страну мира — Северную Корею. Он снял на камеру телефона аэропорт Пхеньяна изнутри и показал, кто встречает путешественников.

Соответствующее видео опубликовал therealestclipper в TikTok.

Реклама

Читайте также:

Аэропорт в КНДР

На опубликованных кадрах заметно, что помещение аэропорта большое, однако в нем немного людей. В частности, персонала в разы больше, чем пассажиров. У работников аэропорта форма в цветах хаки, а также сдержанные темно-синие классические костюмы.

На информационном табло указана информация только о 2 авиарейсах. Также на багажной ленте лежат много чемоданов, при том, что возле нее стоит пару человек. В помещении работают плазменные телевизоры, которые транслируют кино. А вот информационные стенды — не работают.

В аэропорту нет кафе и ресторанов, а зал ожидания — почти пустой.

Ранее мы рассказывали, что в аэропортах Испании усилили меры безопасности для борьбы с бездомными в терминалах. В частности, было введено новое правило, которое повлияет на туристов.

Также мы писали, что в аэропортах Португалии ожидается транспортный хаос, поскольку в ближайшие дни в ней пройдут забастовки работников. Они могут существенно повлиять на работу транспорта.