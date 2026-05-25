Чому в повних вагонах завжди пустують дві останні полиці: відповідь Укрзалізниці

Пасажири поцікавилися в Укрзалізниці дивною логікою використання останніх бокових полиць у плацкарті, які майже завжди пустують і не продаються людям. Клієнтів обурив той факт, що навіть у повністю завантажених поїздах два дефіцитних місця залишаються порожніми.У коментарях під публікацією представники компанії відразу відповіли, що ці місця мають важливу функцію і використовуються для службових потреб.

Суперечка навколо заблокованих полиць

Один із пасажирів поцікавився в керівництва залізниці, для чого взагалі було облаштовувати ці останні бокові місця, якщо там у результаті постійно возять лише мішки з білизною. На його думку, замість звичайних полиць доцільніше було б одразу змонтувати прості багажні відсіки.

Представник УЗ у відповідь заявив, що бокові місця під номерами 53 та 54 від початку закладені під службові потреби поїзних бригад. Залізничники також наголосили, що за технічними нормами маркування вони зобов'язані нумерувати абсолютно кожну полицю у вагоні незалежно від її поточного призначення.

Фінансові втрати УЗ

Інші користувачі також підхопили тему і почали рахувати збитки перевізника через порожні бокові полиці: "Це говорить про неефективність використання рухомого складу з вашої сторони, вагон призначений для 54 пасажирів, а перевозить максимум 52. Зайві 10 доларів недоотримуєте на кожних 500 км".

Укрзалізниця у відповідь детально прояснила свою позицію щодо цього питання.

"Це говорить не про "неефективність", а про повне нерозуміння того, як працює залізниця. Місця №53 та №54 у плацкартних вагонах існують не для "втрачених 10 доларів", а для службових та спеціальних перевезень. Саме на цих місцях, крім комплектів постільних речей, можуть їхати за дозволом військовослужбовці, фельдєгери, працівники Держспецзв’язку, наряди супроводу, ревізори, співробітники воєнізованої охорони чи залізничники, які їдуть ліквідовувати аварії", — пояснили в УЗ.

Таким чином, ці дві бокові полиці так і залишатимуться закритими для звичайних пасажирів під час планування поїздок.

