Головна Транспорт Квитки зникають за лічені хвилини: в УЗ розкрили принцип розподілу місць

Дата публікації: 24 травня 2026 10:13
Пік відпусток: в УЗ відповіли, чому важко знайти квитки
Квитки Укрзалізниці. Фото: Новини.LIVE/Укрзалізниця. Колаж: Новини.LIVE

За тиждень до літа залізничні квитки до морських та гірських курортів України знайти не просто — це справжній квест. В Укрзалізниці пояснили, за якими саме принципами розподіляються місця для пасажирів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на відповідь перевізника в соцмережі Threads.

Чому нереально придбати квитки в піковий період

В піковий сезон майже нереально придбати посадкові квитки до улюблених міст — Львова, Одеси, Києва та інших.

В Укрзалізниці пояснили, що під час відкриття продажу квитків система автоматично застосовує технологію регулювання місць.

"Вона використовується для рівномірного розподілу місць між проміжними станціями маршруту та для забезпечення можливості придбання квитків пасажирам з різних міст по всьому шляху прямування поїзда", — йдеться в повідомленні.

Перевізник додав, що через це на початковому етапі продажу частина місць може бути тимчасово недоступною для окремих станцій посадки або доступною лише за певними категоріями вагоні.

В Укрзалізниці підкреслили, що таке регулювання не є дискримінацією окремих міст чи пасажирів.

Зокрема, по мірі наближення дати відправлення поїзда обмеження поступово знімаються. Так, у період від 3 діб до моменту відправлення у продаж можуть додатково надходити місця, які раніше були зарезервовані системою регулювання.

Перевізник порекомендував пасажирам періодично перевіряти наявність квитків у застосунку або на сайті, оскільки доступність місць може змінюватися в режимі реального часу.

Раніше Новини.LIVE розповідали, чому українцям недоступні деякі вагони УЗ на міжнародні напрямки. Зокрема, не можна придбати місця у вагонах 2,6,8   потягу 009К Київ-Будапешт. Перевізник назвав причину.

Також Новини.LIVE писали, чи можна відновити паперовий квиток Укрзалізниці, придбаний у залізничній касі. Перевізник пояснив, що відповідно до чинного законодавства, відновлення втрачених або викрадених проїзних документів, оформлених у касі на бланку суворої звітності, не передбачене. В УЗ порекомендували пасажирам купувати електронні, а не паперові квитки — їх можна повторно завантажити в застосунку або на електронній пошті. 

Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Анна Куделюк
