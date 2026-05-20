Головна Транспорт Важливий вік: Укрзалізниця поставила крапку в питанні дитячих вагонів

Дата публікації: 20 травня 2026 10:38
Поїздка з УЗ: до якого віку маленькі українці мають право їздити у дитячих вагонах
Маленька українка мандрує потягом УЗ. Фото: Укрзалізниця/Facebook

Влітку 2024 Укрзалізниця запустила перші дитячі вагони потягу №15/16 Харків — Ясіня. Вони були створені для більш комфортних поїздок маленьких українців та їх батьків. В УЗ відповіли, чи можуть в таких вагонах їздити підлітки віком 14 років.

Обмеження поїздок у дитячих вагонах Укрзалізниці

Одна з пасажирок поцікавилась у перевізника, чому неможливо придбати квиток у дитячий вагон УЗ  на потяг Одеса-Львів для дитини 14 років, яка подорожує самостійно.

"Ми хотіли придбати квиток у дитячий вагон — щоб дитині було спокійніше та безпечніше в дорозі. У 14 років дитина все ще є неповнолітньою, і в подібних ситуаціях можливість їхати саме у дитячому вагоні була б дуже важливою для безпеки та комфорту", — підкреслила пасажирка.  

В Укрзалізниці відповіли, що відповідно до статті 6 Сімейного кодексу України, малолітньою дитиною вважається дитина до досягнення нею 14 років.

Водночас відповідно до українського законодавства дитячі вагони призначені насамперед для перевезення пасажирів з саме із дітьми. 

Раніше Новини.LIVE розповідали, чому українцям недоступні деякі вагони УЗ на міжнародні напрямки. Зокрема, не можна придбати місця у вагонах 2,6,8   потягу 009К Київ-Будапешт. Перевізник назвав причину.

Також Новини.LIVE писали, за що можна отримати штраф у потягах Укрзалізниці. Зокрема, за безквитковий проїзд пасажир буде оштрафований на суму у десятикратному розмірі. Також у вагонах не можна палити та викидати сміття у вікно.

Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Анна Куделюк
