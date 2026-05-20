Головна Транспорт Квитків на поїзди влітку всім не вистачить: УЗ назвала причину

Дата публікації: 20 травня 2026 16:34
УЗ попередила про проблеми з квитками влітку 2026 року: що робити пасажирам
Пасажирка їде у потягу. Фото: УЗ, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Купити квиток на поїзд цього літа стане дуже складно, тому що Укрзалізниця входить у літній сезон із серйозною нестачею вагонів. Через обстріли та руйнування, зношення та черги на ремонт УЗ вже втратила десятки пасажирських вагонів, а попит на квитки продовжує зростати. На деяких напрямках охочих виїхати вже в кілька разів більше, ніж доступних місць.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на допис Укрзалізниці у Facebook.

Чому вагонів стає менше

В УЗ заявили, що ситуація з квитками цього літа буде ще складнішою, ніж торік. За час повномасштабної війни Росія знищила 46 пасажирських вагонів, а ще близько 200 вагонів та один поїзд Інтерсіті+ зараз очікують ремонту після ударів, нальотів дронів або аварій.

Окремо в компанії згадали ще 1050 вагонів, які мають пройти перевірку та можуть бути списані через технічний стан і вік. У підсумку це напряму б’є по кількості місць, які можна виставити на рейси влітку.

Квитків на потяги УЗ не вистачає вже зараз

В Укрзалізниці кажуть, що нині попит перевищує кількість місць у середньому в 4 рази. У сезон показник може зрости до шести людей на одне місце.

Читайте також:

"На окремих рейсах цифри взагалі фантастичні — зі Львова до Києва щодня шукають місця 9762 людини", — заявили в УЗ. 

Через це перевізник радить пасажирам купувати квитки заздалегідь. Продаж відкривається за 20 діб до відправлення поїзда.

Автовикуп квитків та альтернативні маршрути

Щоб гарантовано придбати квиток на поїзд, в УЗ вкотре порадили функцію автовикупу. 

"Не вдалося вихопити квиток одразу — вмикайте автовикуп. 150 тисяч пасажирів, які придбали вже близько 1 мільйона квитків з початку року саме через автовикуп, підтвердять його дієвість". — підкреслили в УЗ.

Також у компанії радять звертати увагу на маршрути з пересадками, у тому числі через регіональні поїзди. 

Ситуація з міжнародними рейсами

Для виїзду за кордон в УЗ рекомендують дивитися не лише польський напрямок, тому що у високий сезон квитки до міст Польщі знайти дедалі важче.

Натомість простіше придбати квитки до аеропортів у Румунії, Молдові чи Угорщині. На платформі uz-vezemo компанія оновила перелік міжнародних стиковок.

Раніше Новини.LIVE розповідали, за що можна отримати штраф у потягах Укрзалізниці. Зокрема, за безквитковий проїзд мандрівника оштрафують на суму, що вдесятеро перевищує вартість квитка. Також у вагонах не можна палити та викидати сміття у вікно.

Також Новини.LIVE писали, чи планує Укрзалізниця найближчим часом підвищувати ціни на поїздки. В компанії пояснили, що такий крок не вирішить проблему дефіциту місць. Річ у тім, що в піковий період попит все одно значно перевищує кількість доступних вагонів.

Олександр Шорохов - Редактор
Олександр Шорохов
