Главная Транспорт Эти полки в вагонах УЗ всегда свободны: почему их невозможно забронировать

Эти полки в вагонах УЗ всегда свободны: почему их невозможно забронировать

Дата публикации 25 мая 2026 15:47
Почему в полных вагонах всегда пустуют две последние полки: ответ Укрзализныци
Билеты Укрзализныци. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Пассажиры поинтересовались в Укрзализныце странной логикой использования последних боковых полок в плацкарте, которые почти всегда пустуют и не продаются людям. Клиентов возмутил тот факт, что даже в полностью загруженных поездах два дефицитных места остаются пустыми. В комментариях под публикацией представители компании сразу ответили, что эти места имеют важную функцию и используются для служебных нужд.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на пост в соцсети Threads.

Спор вокруг заблокированных полок

Один из пассажиров поинтересовался у руководства железной дороги, для чего вообще было обустраивать эти последние боковые места, если там в итоге постоянно возят только мешки с бельем. По его мнению, вместо обычных полок целесообразнее было бы сразу смонтировать простые багажные отсеки.

Вопрос о боковых полках. Фото: скриншот Threads

Представитель УЗ в ответ заявил, что боковые места под номерами 53 и 54 изначально заложены под служебные нужды поездных бригад. Железнодорожники также отметили, что по техническим нормам маркировки они обязаны нумеровать абсолютно каждую полку в вагоне независимо от ее текущего назначения.

Финансовые потери УЗ

Другие пользователи также подхватили тему и начали считать убытки перевозчика из-за пустых боковых полок: "Это говорит о неэффективности использования подвижного состава с вашей стороны, вагон предназначен для 54 пассажиров, а перевозит максимум 52. Лишние 10 долларов недополучаете на каждые 500 км".

Вопрос о боковых полках. Фото: скриншот Threads

Укрзализныця в ответ подробно прояснила свою позицию по этому вопросу.

"Это говорит не о "неэффективности", а о полном непонимании того, как работает железная дорога. Места №53 и №54 в плацкартных вагонах существуют не для "потерянных 10 долларов", а для служебных и специальных перевозок. Именно на этих местах, кроме комплектов постельных принадлежностей, могут ехать по разрешению военнослужащие, фельдъегеры, работники Госспецсвязи, наряды сопровождения, ревизоры, сотрудники военизированной охраны или железнодорожники, которые едут ликвидировать аварии", — пояснили в УЗ.

Таким образом, эти две боковые полки так и будут оставаться закрытыми для обычных пассажиров при планировании поездок.

Ранее Новини.LIVE сообщали о проблеме с билетами на поезда УЗ летом 2026 года. В связи с обстрелами и разрушением подвижного состава Укрзализныця столкнулась с серьезной нехваткой вагонов. Поэтому сейчас на некоторых направлениях желающих приобрести билеты в 3 раза больше, чем доступных мест.

Еще Новини.LIVE писали с какого возраста дети имеют право сами путешествовать поездами Укрзализныци. Перевозчик подчеркнул, что согласно украинскому законодательству в соответствии со статьей 6 Семейного кодекса Украины, малолетним ребенком считается ребенок до достижения им 14 лет. После этого возраста он уже может путешествовать самостоятельно.

Александр Шорохов - Редактор
Александр Шорохов
