Нові станції метро в Дніпрі — назви та розташування

У Дніпрі знаходиться найкоротший метрополітен в Україні. Він нараховує всього 6 станції на лінії, протяжністю 7,8 кілометрів. У 2017 році за рішенням місцевої влади почали будувати ще 3 станції метро, проте нині роботи були зупинені.

Недобудовані станції метро в Дніпрі

Вперше після багаторічної перерви в Дніпрі вирішили добудувати три станції метро зі станціями "Центральна", "Театральна" і "Музейна". Вони мали продовжити червону гілку від станції метро "Вокзальна" до центу міста.

Довжину метрополітену планували збільшити до 11,8 кілометрів, а відкрити нові станції планували у 2024 році.

Розробляла дизайн нових станцій архітектурна студія Zaha Hadid Architects, а будівельні роботи проводила турецька компанія Limak.

Рендери нових станцій метро в Дніпрі. Фото: Zaha Hadid Architects

Рендери виходу із нових станцій метро в Дніпрі. Фото: Zaha Hadid Architects

Рендери платформ нових станцій метро в Дніпрі. Фото: Zaha Hadid Architects

Карта метро Дніпра. Фото: metro.dp.ua/maps/

Проте у лютому 2022 року розпочалося повномасштабне вторгнення Росії і Limak припинила усі будівельні роботи і вивезла своїх співробітників.

Після виходу Limak, Дніпро найняв підрядника, який підтримує гірські виробки в безпечному стані та охороняє об'єкт, проте будівельні роботи наразі не ведуться.

Що відомо про метро в Дніпрі

Метро в Дніпрі було відкрите 29 грудня 1995 року. Центрально-Заводська лінія об'єднала 6 станцій:

"Покровська";

"Проспект Свободи";

"Заводська";

"Металургів";

"Метробудівників";

"Вокзальна".

У січні 2008 року Дніпровська обласна рада виділила перший мільйон гривень на будівництво нових станцій метро в густонаселених районах міста "Парус-1" та "Парус-2". Роботи виконувалися тією самою турецькою фірмою Limak і стали на паузу в лютому 2022 року.

