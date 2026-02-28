Нові станції метро в Дніпрі — назви та розташування

Три станції метро в Дніпрі, на яких ніколи не виходять пасажири
У Дніпрі знаходиться найкоротший метрополітен в Україні. Він нараховує всього 6 станції на лінії, протяжністю 7,8 кілометрів. У 2017 році за рішенням місцевої влади почали будувати ще 3 станції метро, проте нині роботи були зупинені.
Новини.LIVE розкаже про це детальніше.
Недобудовані станції метро в Дніпрі
Вперше після багаторічної перерви в Дніпрі вирішили добудувати три станції метро зі станціями "Центральна", "Театральна" і "Музейна". Вони мали продовжити червону гілку від станції метро "Вокзальна" до центу міста.
Довжину метрополітену планували збільшити до 11,8 кілометрів, а відкрити нові станції планували у 2024 році.
Розробляла дизайн нових станцій архітектурна студія Zaha Hadid Architects, а будівельні роботи проводила турецька компанія Limak.
Проте у лютому 2022 року розпочалося повномасштабне вторгнення Росії і Limak припинила усі будівельні роботи і вивезла своїх співробітників.
Після виходу Limak, Дніпро найняв підрядника, який підтримує гірські виробки в безпечному стані та охороняє об'єкт, проте будівельні роботи наразі не ведуться.
Що відомо про метро в Дніпрі
Метро в Дніпрі було відкрите 29 грудня 1995 року. Центрально-Заводська лінія об'єднала 6 станцій:
- "Покровська";
- "Проспект Свободи";
- "Заводська";
- "Металургів";
- "Метробудівників";
- "Вокзальна".
У січні 2008 року Дніпровська обласна рада виділила перший мільйон гривень на будівництво нових станцій метро в густонаселених районах міста "Парус-1" та "Парус-2". Роботи виконувалися тією самою турецькою фірмою Limak і стали на паузу в лютому 2022 року.
Раніше ми розповідали про одну з найгарніших станцій метрополітену в Європі — "Золоті ворота" в Києві. Завдяки своїм унікальним панно з історичними постатями та величезним бронзовим люстрам вона неодноразово потрапляла у рейтинг авторитетних видань світу — BootsnAll, The Daily Telegraph та The Guardian.
Також ми писали про найгірші місця в вагонах метро, куди не варто сідати. В потягах столичного метрополітену є місця, які найменше продуваються під час руху — обравши їх, ви не будете ризикувати захворіти, дістаючись до роботи. У літній час вони принесуть найбільшу прохолоду.
Читайте Новини.LIVE!