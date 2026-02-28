Відео
Головна Транспорт Три станції метро в Дніпрі, на яких ніколи не виходять пасажири

Три станції метро в Дніпрі, на яких ніколи не виходять пасажири

Ua ru
Дата публікації: 28 лютого 2026 07:32
Нові станції метро в Дніпрі — назви та розташування
Станція метрополітену в Дніпрі: Фото: Дніпровський метрополітен, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

У Дніпрі знаходиться найкоротший метрополітен в Україні. Він нараховує всього 6 станції на лінії, протяжністю 7,8 кілометрів. У 2017 році за рішенням місцевої влади почали будувати ще 3 станції метро, проте нині роботи були зупинені.

Новини.LIVE розкаже про це детальніше.

Недобудовані станції метро в Дніпрі

Вперше після багаторічної перерви в Дніпрі вирішили добудувати три станції метро зі станціями "Центральна", "Театральна" і "Музейна". Вони мали продовжити червону гілку від станції метро "Вокзальна" до центу міста.

Довжину метрополітену планували збільшити до 11,8 кілометрів, а відкрити нові станції планували у 2024 році.

Розробляла дизайн нових станцій архітектурна студія Zaha Hadid Architects, а будівельні роботи проводила турецька компанія Limak.

Театральна
Рендери нових станцій метро в Дніпрі. Фото: Zaha Hadid Architects 
Яя би виглядали нові станції метро в Дніпрі
Рендери виходу із нових станцій метро в Дніпрі. Фото: Zaha Hadid Architects 
Нові станції метро в Дніпрі, вид платформи
Рендери платформ нових станцій метро в Дніпрі. Фото: Zaha Hadid Architects 
Карта метро Дніпра
Карта метро Дніпра. Фото: metro.dp.ua/maps/

Проте у лютому 2022 року розпочалося повномасштабне вторгнення Росії і Limak припинила усі будівельні роботи і вивезла своїх співробітників. 

Після виходу Limak, Дніпро найняв підрядника, який підтримує гірські виробки в безпечному стані та охороняє об'єкт, проте будівельні роботи наразі не ведуться.

Що відомо про метро в Дніпрі

Метро в Дніпрі було відкрите 29 грудня 1995 року. Центрально-Заводська лінія об'єднала 6 станцій:

  • "Покровська";
  • "Проспект Свободи";
  • "Заводська";
  • "Металургів";
  • "Метробудівників";
  • "Вокзальна".

У січні 2008 року Дніпровська обласна рада виділила перший мільйон гривень на будівництво нових станцій метро в густонаселених районах міста "Парус-1" та "Парус-2". Роботи виконувалися тією самою турецькою фірмою Limak і стали на паузу в лютому 2022 року.

Раніше ми розповідали про одну з найгарніших станцій метрополітену в Європі — "Золоті ворота" в Києві. Завдяки своїм унікальним панно з історичними постатями та величезним бронзовим люстрам вона неодноразово потрапляла у рейтинг авторитетних видань світу — BootsnAll, The Daily Telegraph та The Guardian.

Також ми писали про найгірші місця в вагонах метро, куди не варто сідати. В потягах столичного метрополітену є місця, які найменше продуваються під час руху — обравши їх, ви не будете ризикувати захворіти, дістаючись до роботи. У літній час вони принесуть найбільшу прохолоду.

метро Дніпро будівництво інфраструктура станції метро
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
