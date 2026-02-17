Розбудова метро в Дніпрі — чому не добудували "Парус-1" та "Парус-2"

Метрополітен Дніпра. Фото: Дніпровська ОДА

Дніпровський метрополітен є найменшим черед трьох в Україні — він нараховує всього 6 станції, які розташовані на лінії протяжністю 7,8 кілометра. Місто є мільйонником і у розвиток його інфраструктури закладалося будівництво метро, проте роботи виявилися замороженими на невизначений термін.

Що відомо про метро в Дніпрі

Метро в Дніпрі було відкрите 29 грудня 1995 року. Центрально-Заводська лінія об'єднала 6 станцій:

"Покровська";

"Проспект Свободи";

"Заводська";

"Металургів";

"Метробудівників";

"Вокзальна".

Чому метро в Дніпрі не розбудовують

У січні 2008 року Дніпровська обласна рада виділила перший мільйон гривень на будівництво нових станцій метро в густонаселених районах міста "Парус-1" та "Парус-2". Тоді запланована вартість робіт складала приблизно 360 млн гривень.

Проте для будівництва "Парус-2" потрібно було відселити 50 приватних будинків та компенсувати цим людям житло. Питання "зависло в повітрі".

У 2011 році Дніпровський метрополітен став комунальною власністю міста, а також Україна на близько 300 млн євро підписала кредитну угоду із Європейським банком реконструкції та розвитку.

Станції будувала турецька компанія Limak, проте після початку повномасштабного вторгнення Росії забудовник забрав працівників, документацію та припинив роботи.

