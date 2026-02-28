Новые станции метро в Днепре —где могут появиться

Станции метро в Днепре, на которых никогда не выходят пассажиры — список
В Днепре находится самый короткий метрополитен в Украине. Он насчитывает всего 6 станций на линии, протяженностью 7,8 километров. В 2017 году по решению местных властей начали строить еще 3 станции метро, но сейчас строительные работы в 2026 году не ведуться.
Недостроенные станции метро в Днепре
Впервые после многолетнего перерыва в Днепре решили достроить три станции метро со станциями "Центральная", "Театральная" и "Музейная". Они должны были продолжить красную ветку от станции метро "Вокзальная" до цента города.
Длину метрополитена планировали увеличить до 11,8 километров, а открыть новые станции планировали в 2024 году.
Разрабатывала дизайн новых станций архитектурная студия Zaha Hadid Architects, а строительные работы проводила турецкая компания Limak.
Однако в феврале 2022 года началось полномасштабное вторжение России и Limak прекратила все строительные работы и вывезла своих сотрудников.
После выхода Limak, Днепр нанял подрядчика, который поддерживает горные выработки в безопасном состоянии и охраняет объект, однако строительные работы пока не ведутся.
Что известно о метро в Днепре
Метро в Днепре было открыто 29 декабря 1995 года. Центрально-Заводская линия объединила 6 станций:
- "Покровская";
- "Проспект Свободы";
- "Заводская";
- "Металлургов";
- "Метростроителей";
- "Вокзальная".
В январе 2008 года Днепровский областной совет выделил первый миллион гривен на строительство новых станций метро в густонаселенных районах города "Парус-1" и "Парус-2". Работы выполнялись той самой турецкой фирмой Limak и стали на паузу в феврале 2022 года.
