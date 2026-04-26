Головна Транспорт Три популярних маршрути УЗ отримали жіночі купе: які рейси

Три популярних маршрути УЗ отримали жіночі купе: які рейси

Дата публікації: 26 квітня 2026 21:01
УЗ додає жіночі вагони у трьох поїздах з 1 травня: які напрямки
Пасажирський потяг УЗ. Фото: Укрзалізниця/Facebook

Укрзалізниця розширює кількість жіночих вагонів ще на три популярні напрямки. Квитки вже доступні для рейсів із 1 травня. Йдеться про поїзди Харків — Одеса, Львів — Одеса та Львів — Київ, де додали окремі купе для жінок.

Продаж відкрито на рейси з початку травня, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Укрзалізницю.

Нові вагони додали через попит

У компанії пояснюють рішення тим, що вагони цього типу стабільно заповнюються майже повністю.

Показники тримаються понад 90%, іноді ще вище, а індекс споживчої лояльності — на рівні близько 87%.

Саме тому кількість таких вагонів Укрзалізниця планомірно збільшує.

Читайте також:

В які поїзди додали вагони

УЗ повідомила про відкриття продажу на жіночі купе для наступних поїздок з відправленням з 1 травня: №7 Харків — Одеса, №12 Львів — Одеса, №92 Львів — Київ. Саме в них з’являються додаткові жіночі купе. Відправлення — з 1 травня, квитки вже у продажу.

Такі вагони позначені окремо та завжди мають номер 5 та відповідно марковані в застосунку "Укрзалізниці". За форматом це звичайні купе, нічого спеціального у плані комфорту не додається.

Вартість не змінюється, вона така ж, як і для стандартних купейних місць. Жодних доплат за формат не вводили. Всього з травня загальна кількість маршрутів із жіночими купе по всіх напрямках зросте до 17. 

Раніше Новини.LIVE повідомляли, чи пустять у поїзд Укрзалізниці з квитком з іншого міста. Виявилось, що пасажири можуть сісти на проміжній станції, навіть якщо квиток оформлений із початкової. Справа в тому, що місця залишаються закріпленими за пасажиром на весь рейс, і провідник не може відмовити пасажиру в посадці на будь-якій станції по маршруту.

Також Новини.LIVE писали, як можна заощаджувати на квитках Укрзалізниці. Мандрівники розкрила, як не переплачувати не лише в потягах Інтерсіті, а й на міжнародних напрямках. За допомогою деяких лайфхаків інколи можна зекономити до 500 гривень.

Укрзалізниця поїзди пасажири
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
