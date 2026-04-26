Дитячі купе УЗ: хто має право купувати місця

Молода родина з дітьми мандрує потягами Укрзалізниці. Фото: УЗ/Facebook

Влітку 2024 Укрзалізниця вперше відкрила продаж квитків на дитячі вагони потягу №15/16 Харків — Ясіня, які були спроєктовані при фінансовій підтримці UNICEF Ukraine. Їх було створено для того, щоб подорожі маленьких українців та їх батьків більш комфортними. В УЗ відповіли, чи можуть купувати місця в таких купе пасажири без дітей.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на допис у соцмережі Threads.

Місця у дитячих вагонах УЗ

В розпал весни дуже важко придбати квитки до Львова — популярного туристичного міста з унікальною старовинною архітектурою та природою. Зокрема, мандрівниця поцікавилася, чи пустять її у вагон дитячого купе без малюка.

"Чи можу я купити останній квиток в дитячому купе, якщо я їду без дітей? Залишився єдиний квиток до Львова, а я не знаю чи пустять мене до потягу, якщо я його візьму", — поцікавився користувач.

В УЗ відповіли, на жаль, пасажирів без дітей не пускають у такі вагони. Там додали, що розмістили повідомлення в застосунку про це.

Проте одна з користувачок заявила, що особисто була свідком як жінки без дітей їхали в дитячому купе. В її потязі це ніяк не контролювалося ця ситуація.

"Ми з малим їхали в цьому купе, і з нами були жінки без дітей".

"Відкрию "таємницю" — ні жіночі, ні дитячі вагони в правилах перевезення пасажирів де-юре не узаконені, тому заборонити ніхто не може. Це лише рекомендація і не більше".

"Неодноразово їхала в дитячому вагоні, в якому були люди без дітей".

Люди без дітей їздять в таких вагонах. Якраз була свідком цього пару тижнів тому, коли наші попутники в дитячому вагоні були без дітей".

